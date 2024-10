Digitalizzazione per le aree montane siciliane, domani incontro del GAL Nebrodi Plus a Sant’Agata Militello

La digitalizzazione per le aree montane è la vera “rivoluzione blu”, rappresenta un antidoto allo spopolamento e permette di potenziare i servizi essenziali di prossimità, quali: sanità e formazione e velocizzare i collegamenti. In questo contesto, l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, guidato dall’Assessore Andrea Messina e il GAL Nebrodi Plus, guidato da Francesco Calanna hanno organizzato un incontro previsto per Mercoledì 23 ottobre alle ore 17,30 al Castello Gallego di Sant’Agata Militello sui “fondi per lo sviluppo della montagna Italiana”. Urge legiferare in favore dei comuni montani per contrastare il fenomeno gravissimo dello spopolamento, consentendo alla nostra montagna verde di rilanciare la propria economia in uno scenario di sostenibilità ambientale, economico e sociale.