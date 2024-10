Patti: ieri numerose richieste di intervento dei cittadini rimasti senz’acqua

Ieri a Patti è stata una domenica di “passione”, con reiterate richieste di intervento da parte dei cittadini, rimasti senz’acqua.

Circa 40 sono state le chiamate al comune di cittadini soprattutto da piazza Municipio, poi anche da San Michele e da via Roma. Sul posto hanno operato al mattino tre moduli, al pomeriggio due ed anche un’autobotte.

Il coordinamento dell’intervento sul territorio è stato curato dagli ingegneri Tino Scaffidi e Nunzio Scaglione e dal geometra Tonino Cusmà, con i volontari comunali di protezione civile di Oliveri e Gioiosa Marea, i Rangers e la Misercordia di Patti e San Piero Patti.

Nel frattempo proseguono i lavori nella zona di San Giovanni e della Concattedrale che al momento impediscono all’acqua di esercitare maggiore pressione e raggiungere anche i luoghi più alti. Ad essere penalizzata soprattutto la parte antica della città e anche le abitazioni ai piani superiori.

Nel momento in cui termineranno i lavori a San Giovanni, la pressione dovrebbe ritornare regolare. Oggi le richieste di intervento in paese saranno a cura del Corpo Forestale, mentre un modulo è stato lasciato in piazza Municipio, dove è stato più difficile avere l’acqua in casa, per consentire ai cittadini di avere maggiore e comoda disponibilità del prezioso liquido.

Alcuni giorni fa l’emergenza idrica e i lavori ancora in corso, di sera, hanno determinato lo stop all’erogazione in tutte le abitazioni del paese, in modo da far riempire i serbatoi comunali, con un ritorno graduale dell’erogazione nel giorno successivo, ma con problemi di pressione soprattutto nel centro storico.

A parte i lavori, a Patti si è in emergenza idrica ed in via precauzionlae, con ordinanza del sindaco di Patti Gianluca Bonsignore del 12 ottobre scorso, è stato attivato il Coc Centro Operativo Comunale, vista la difficoltà di approvvigionamento idrico all’impianto del Timeto, in ragione del notevole abbassamento delle falde idriche.