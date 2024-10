Pallacanestro, Serie B Interregionale – Girone H: Barcellona brinda alla prima vittoria in campionato, le dichiarazioni di Antony Tyrtyshnyk in conferenza stampa

Il Barcellona Basket 4.0 ha vinto la prima partita di campionato contro una buona Pallacanestro Antoniana, scrivendo così i primi due punti in classifica. Una partita molto combattuta ed equilibrata finita 88-84, con i giallorossi bravi a respingere, durante l’arco dei 40′ i ritorni dei campani. Al termine in conferenza stampa si è presentato il capitano Antony Tyrtyshnyk che ha parlato della partita vinta contro la Pallacanestro Antoniana e sul prossimo derby contro la Basket School Messina. Dopo aver ringraziato il pubblico presente ha iniziato la sua disamina sul match: “Siamo stati bravi a mantenere il nostro vantaggio sicuramente la volevamo chiudere prima la partita, forzando qualche tiro in più, comunque l’importante è che siamo stati sul pezzo e abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine.”

Oltre ai punti in classifica che cosa significa per voi questa vittoria ? “Sicuramente è come rompere il ghiaccio, quindi fa bene dal punto di vista mentale, sperando che ci siamo sbloccati.”

Cosa ti aspetti dal derby della prossima settimana? L’importante è non pensare al fatto che abbiamo già vinto al torneo Sant’Ambrogio di Reggio Calabria, perché i risultati del pre-campionato sono totalmente un’altra cosa, dobbiamo pensare a lavorare come abbiamo lavorato sempre, soprattutto questa settimana, fare quello che ci dice il coach e arrivare domenica pronti mentalmente e fisicamente come eravamo oggi; dobbiamo dare tutto quello che c’è da dare in campo.