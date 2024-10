Palermo, soccorritore del 118 colpito con una testata. All’ospedale “Cervello” aggredito un vigilante

Sarebbe stato colpito con una testata questa mattina a Palermo in via Leonardo da Vinci. Brutta avventura per un soccorritore del 118, inviato con un’ambulanza per dare soccorso ad una coppia rimasta coinvolta in un incidente non grave. Un codice verde, con la richiesta di intervento giunta alle 8.56 presso la Centrale Operativa del 118 e l’arrivo dell’ambulanza dieci minuti dopo. Quando i sanitari sono giunti sul posto un uomo avrebbe prima aggredito il soccorritore, colpendolo poi con una testata e provocandogli una ferita medicata con 6 punti di sutura nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia, intervenuti sul posto. E’ stato necessario inviare una seconda ambulanza per soccorrere il sanitario ferito, mentre l’aggressore, che sarebbe stato terzo soggetto e non coinvolto nell’incidente, si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, afferma: “Condanniamo questo vile gesto, purtroppo l’ennesima aggressione nei confronti dei nostri soccorritori. Fin dal momento del mio insediamento ho considerato tra le nostre priorità le misure di contrasto a questo vergognoso fenomeno. Siamo concretamente al fianco dei nostri operatori, che ci rendono orgogliosi per la professionalità e lo spirito di sacrificio che mettono in campo salvando centinaia di vite.”

“L’aggressione subita stamattina a Palermo da un soccorritore del 118, durante un intervento in via Leonardo Da Vinci, è di inaudita gravità. Manifestiamo solidarietà al collega ferito e chiediamo che il colpevole sia individuato in tempi brevi e punito in modo esemplare.” dichiarano Giuseppe Badagliacca e Mario Manzo del sindacato Csa-Cisal. “I lavoratori non possono correre simili rischi, hanno diritto a svolgere il proprio servizio in sicurezza”.

Intanto la scorsa notte un altro episodio di aggressione si sarebbe verificato all’ospedale Cervello dove, una guardia giurata sarebbe stata aggredita da un paziente del pronto soccorso che era arrivato in ospedale per un reazione allergica. L’umo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe preteso di entrare nel triage, nonostante in quel momento non fosse possibile. La guardia giurata avrebbe tentato di fermarlo, ma per tutta risposta l’uomo sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe colpito il vigilante. Il ferito è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.