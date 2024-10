Mense scolastiche, nel messinese finanziati 16 progetti per 6 milioni e 654 mila euro. Soddisfatto l’on. Pippo Laccoto

Nella provincia di Messina sono 16 i progetti finanziati per complessivi 6 milioni e 654 mila euro con i fondi del bando nazionale PNRR finalizzati alla realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche, di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, il cui bando era stato pubblicato il 29 luglio. L’avviso, pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito, era finalizzato a finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, con una dotazione di oltre 515 milioni di euro, di cui almeno il 40% delle risorse destinato a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno.

Nel dettaglio ecco i Comuni che hanno sono stati ammessi a finanziamento:

Per la nuova costruzione di mense scolastiche finanziati i progetti di San Fratello, 702.000,00, Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, 500.000,00 euro; San Marco d’Alunzio, 302.400,00 euro; Acquedolci 1.090.000,00; Oliveri 504.000,00 euro ; Brolo 445.704,00 euro e Capo d’Orlando con un finanziamento di 360.000 euro.

Due i progetti finanzianti per il comune di Gaggi, per ampliamento delle mense esistenti per 384.000,00 e 480.000,00 euro.

Potranno, invece riconvertire spazi esistenti non utilizzati, i comuni di Roccalumera per 205.000,00 euro, Castroreale per 130.000,00 euro, Capri Leone con un progetto di 281.100,00 euro, Terme Vigliatore con 240.000,00 euro e Condrò con 95.000,00.

Ammessi a finanziamento per riqualificazione della mensa scolastica esistente, con la messa in sicurezza o adeguamento impiantistico Monforte San Giorgio con un progetto di 263.700,00 e Giardini Naxos per 672.071,73.

L’on. Giuseppe Laccoto ringrazia il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il senatore Nino Germanà “per un risultato importante che testimonia l’interesse del Governo per il Sud e la Sicilia. Questi fondi permetteranno di realizzare nuove mense e di migliorare quelle esistenti, garantendo ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti. La modernizzazione delle strutture è essenziale non solo per la qualità del servizio, ma anche per promuovere il benessere e la salute dei ragazzi, favorendo una crescita scolastica in condizioni ottimali”.