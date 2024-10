Maltempo, allagamenti e disagi nel messinese. Soccorse tre persone a Giammoro e Torregrotta

Temporali, allagamenti e disagi in queste ore nel messinese, dove si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili die Fuoco per soccorre alcune persone in difficoltà, nei sottopassi di Giammoro, dove un cassonato con due persone a bordo è rimasto impantanato ed a Torregrotta, dove è stata soccorsa una donna.

Segnalate criticità nei comuni di San Pier Niceto, dove l’amministrazione comunale via social invita ha invitato la popolazione ad evitare spostamenti se non per motivi urgenti. Attivato il Centro Operativo Comunale, mentre sono in corso sopralluoghi per verificare i percorsi d’acqua e le zone critiche presenti sul territorio. Inoltre, intorno alle 11 di questa mattina, a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche è stata chiusa la Via Ten. Calderone, pertanto è stato consigliato agli automobilisti di non percorrere la strada arginale del Niceto a causa dell’allagamento del sottopasso autostradale.

Anche il Comune di Santa Lucia del Mela ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione ed evitare di spostarsi da casa se non per effettive esigenze.

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili, viste le comunicazioni del Dipartimento regionale di Protezione Civile e le previsioni meteo che riguardano il territorio ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) per gestire al meglio la situazione e coordinare le operazioni di emergenza. Disposto un monitoraggio del territorio col supporto di vigili urbani, operai, giardinieri e dei tecnici del Comune, per intervenire nei punti dove si registrano le maggiori criticità. Tra queste Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso e via Acqueviole, mentre gli operai cercheranno di sistemare i tombini che sono saltati anche nel centro cittadino.

“Il COC è operativo – afferma Midili– e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Raccomando, inoltre, di segnalare eventuali situazioni di emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario. Ovviamente raccomando ai cittadini la massima prudenza e di evitare di uscire da case se non per improrogabili necessità”.

COC attivato anche a Pace del Mela, dove sono state segnalate in alcune zone del Paese delle criticità per le quali ci si sta adoperando per garantire la sicurezza. Transennato il sottopasso di Via Olimpia (zona bar Attilio), il sottopasso dell’area industriale (zona pontile). È in atto anche il monitoraggio di tombini e pozzetti delle reti fognarie.