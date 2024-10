Galati Mamertino, la banda musicale “G. Verdi” vince la II edizione del concorso internazionale “Vito S. Monitto” di Scordia

L’Associazione Musicale “G.Verdi” di Galati Mamertino si è aggiudicata il Primo premio (con il punteggio di 93,5/100) al secondo Concorso Internazionale Bandistico di Marce “Vito S. Monitto” a Scordia (CT).

“Un’ altra eccezionale affermazione per il complesso bandistico galatese che dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, la qualità e la professionalità di questo gruppo che continua a riscuotere il plauso degli “addetti ai lavori”. Ha dichiarato con grande orgoglio il sindaco Vincenzo Amadore, in un post pubblicato sui social.

“Da componente attivo dell’ Associazione Musicale, ma soprattutto da primo cittadino, non posso che essere soddisfatto ed orgogliodo per questo successo che porta ancora più in alto il nome della storica Associazione Musicale (1929 -2024) e di Galati Mamertino.

La Banda, con il suo prestigio nazionale e internazionale è una fucina importante, l’approdo sognato dai nostri giovani musicanti iscritti alla Scuola di Musica. La Musica, come si sa, è il cuore pulsante e il “fiore all’ occhiello” di Galati Mamertino e ovviamente l’ Amministrazione Comunale è vicina alla Banda e la sostiene.

Rivolgo quindi, a nome dell’ Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza le congratulazioni innanzitutto al Maestro Calogero Barone per il proficuo lavoro svolto; al Presidente Pippo Vicario e a tutto il direttivo per il costante impegno, ma soprattutto a tutti i componenti del corpo bandistico per la serietà e professionalità con le quali hanno affrontato questo concorso.”