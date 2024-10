Capo d’Orlando – La vigilia della Festa della Madonna: domani su AM la diretta della Messa Solenne

Il momento più sentito dagli orlandini: quello in cui il sacro si mescola con il profano. La Festa della Madonna è certamente occasione per celebrare Maria SS., ma anche per girovagare per Capo d’Orlando e fare acquisti nelle varie bancarelle poste in centro città.

Da stamattina oltre 200 bancarelle sono dislocate per le vie del centro per la tradizionale fiera che ogni anno registra la presenza di decine di migliaia di visitatori da tutta la provincia mentre nell’area del mercato, in piazza Bontempo, trova posto il luna park. Ma la festa di Capo d’Orlando è soprattutto un appuntamento religioso e come sempre la salita della scalinata che porta al “Monte” è uno dei momenti più significativi per i fedeli.

Stasera alle 20 l’ultima funzione, mentre domani, giorno della festa, a partire dalle 6 del mattino si celebrerà una messa ogni ora fino alle funzione solenne delle ore 11, che sarà trasmessa in diretta su Antenna del Mediterraneo. Al termine, intorno alle 12,15 circa, la discesa della statua di Maria SS. dal monte e la processione, sino alla chiesa di Cristo Re, attraverso le vie Libertà, Veneto e piazza Matteotti. A chiudere i festeggiamenti domani sera i tradizionali giochi pirotecnici.