Messina: lo scontro al vertice dell’A2 di pallavolo femminile premia Akademia Sant’Anna che batte Millenium Brescia con il punteggio di 3 a 0

Per la terza di campionato arriva a Messina una delle leader che punta decisamente alla promozione nella massima serie: Millenium Brescia. Akademia Sant’Anna partita dopo partita, sta raggiungendo un ottimo equilibrio come squadra, considerate le eccellenze che compongono il roster del team del presidente Fabrizio Costantino.

Il test di oggi risulta essere fondamentale per capire il ruolo che Akademia occuperà nel girone A, particolarmente competitivo, dove almeno altre tre squadre non faranno sconti a nessuno decise ad occupare con stabilità il vertice della classifica. Il nuovo coach di Brescia Matteo Solforati ha voluto atlete di altissimo profilo, in modo da affrontare il campionato con serenità potendo contare su 13 giocatrici intercambiabili.

Akademia Sant’Anna davanti al meraviglioso pubblico del PalaRescifina è stata un rullo compressore che ha concesso pochissimo e solo perché in certi frangenti della gara ha dovuto prendere fiato. Un 3 a 0 che non lascia scampo a dubbi ne a ripensamenti così come anche ammesso in conferenza stampa dal tecnico di Brescia Matteo Solforati. Soddisfatto Fabio Bonafede che “ha esaltato la prove delle sue ragazze anche se non bisogna cullarsi sugli allori perché, il campionato è lungo e ci saranno incontri molto difficili che metteranno a dura prova la condizione fisica delle atlete”. Contenti si, ha affermato Bonafede, “soddisfatti si ma, sempre con i piedi ben piantati al terreno”. Millenium Brescia scende in campo con: Palleggiatrice: Chiara Sacchetti; Schiacciatrici di posto 4: Mija Šiftar e Chiara Scacchetti; Centrali: Viola Tonello e Denise Meli; Opposto: Lara Davidovic; Libero: Serena Scognamillo. Akademia Sant’Anna risponde con: Palleggiatrice: Giulia Carraro, Schiacciatrici di posto 4: Aurora Rossetto e Chiara Mason; Centrali: Rossella Olivotto e Dalila Modestino; Opposto: Binto Diop; libero: Giorgia Caforio. Partenza molto decisa di entrambe le squadre, che cercano in tutti i modi di far valer il potenziale del loro roster.

Akademia riesce a giocare in maniera più fluida, Binto Diop padroneggia e le sue compagne non sono da meno; molto positiva la prova della centrale Modestino che si oppone spesso a muro e, riesce anche a piazzare diverse palle vincenti grazie alla superba regia di Giulia Carraro che alla fine è stata eletta MVP della gara.

Coach Solforati cerca in tutte le maniere di arginare la supremazia di Akademia utilizzando I time out a sua disposizione; il primo lo spende sul punteggio di 10 a 4 per la squadra peloritana. Nonostante la pausa alla ripresa del gioco Akademia continua a spingere, a recuperare palle importanti in difesa, coprendo dietro il muro con ordine e grande posizione in campo. Il tecnico di Brescia ancora una volta, chiama time out sul punteggio di 14 a 4 per Akademia. La squadra di coach Bonafede è un fiume in piena, continua a martellare forte in attacco e a difendere con grande concentrazione. Brescia tenta di reagire, recupera tre punti ma un preciso pallonetto di Rossella Olivotto, restituisce la palla ad Akademia che si porta sul punteggio di 23 a 10 e manda in battura Chiara Mason. Ci pensa Aurora Rossetto con una schiacciata mani fuori a chiudere il primo set sul punteggio di 25 a 13 per Akademia Sant’Anna.

Inizio di secondo set che rimarca quello del primo: Messina a spingere e Brescia a difendersi tanto che coach Solforati chiama time out sul punteggio di 6 a 2 per Akademia. Nessuna sbavatura per Akademia Sant’Anna che continua a giocare ad altissimi livelli non lasciando nulla al caso grazie ad una organizzazione di gioco perfetta. Secondo time out per il tecnico di Brescia che ferma il gioco sul punteggio di 15 a 7 per le peloritane.

Il cliché è lo stesso dell’inizio di set, Akademia a dettare il gioco e Brescia a difendere il possibile ma, di fronte alle bordate della Diop, della Mason, della Rossetto, al grande lavoro al centro della Olivotto e della Modestino, alla tranquillità in difesa della Caforio e alla sapiente regia della Carraro non è facile fare punti. Nonostante tutto, Brescia tira fuori dal cilindro l’orgoglio, recupera punto si punto anche perché le giocatrici di Messina hanno bisogno di respirare considerato il gran ritmo con il quale hanno affrontato l’incontro. Coach Bonafede chiama time out sul 24 a 22 per Akademia. La pausa consente alla Diop di lasciare andare il suo potente braccio e chiudere il secondo set sul punteggio di 25 a 22 per Akademia.

Inizio di terzo set più equilibrato rispetto ai due precedenti grazie al buon lavoro in cabina di regia della Scacchetti che riesce a mandare a schiacciare Trevisan, Bikatal e soprattutto la Davidovic spesso senza il muro avversario. Akademia però non ci sta, vuole rimandare a casa le bresciane senza alcun set vinto. Buono il turno al servizio della capitana Giulia Carraro che supportata soprattutto a muro da Rossella Olivotto aggiunge punti al suo tabellino. Akademia prosegue la sua marcia e sul 18 a 13 coach Solforati chiama time out.

Colpo di coda di Brescia che riuscendo a murare la Diop prende coraggio e recupera punti importanti. Coach Bonafede chiama time out sul punteggio di 20 a 18 per la sua squadra. Sul punteggio di 24 a 20 palla contesa, Bonafede fa ricorso al video check che però risulta essere ininfluente. Va in battuta Brescia e la solita Bintu Diop piazza una delle sue schiacciate da posto due chiudendo il terzo e decisivo set sul punteggio di 25 a 21 per Akademia Sant’Anna.

Primo vero scontro al vertice e prima vera grande prestazione di Akademia Sant’Anna che non le manda a dire ma, dimostra sul campo di essere una squadra forte in ogni reparto nonostante ancora abbia un’atleta in meno a posto quattro e considerata l’indisponibilità dell’americana Rollins per infortunio.

La società sta lavorando per dare a coach Bonafede l’organico al completo, se le premesse sono queste, quest’anno Akademia Sant’Anna saprà regalare grandi soddisfazione al suo caloroso pubblico che anche oggi, si è fatto sentire sugli spalti del PalaRescifina.

Coppia arbitrale Giorgia Spinnicchia e Sergio Pecoraro, con il supporto al video-check di Gabriele Galletti.