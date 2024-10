Tortorici, mezzo vola dal viadotto e finisce nel greto del fiume. Un morto e due feriti

Tragico incidente stradale intorno alle 16 di oggi a Tortorici, in Via Roma , l’arteria che conduce alla chiesa di S. Maria.

Un’autobotte della forestale, per cause in corso di accertamemto, è uscita di strada, finendo nel greto del fiume.

Il drammatico bilancio è di un morto e di due feriti. Uno dei due sarebbe in condizioni più gravi ed è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico. L’altro è stato condotto all’ospedale di S. Agata di Militello.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di S.Agata Militello e Patti e diversi mezzi da Messina con autogru e i sanitari del 118 per i soccorsi. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello.

Sul luogo dell’incidente anche il dirigente dell’ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina, Giovanni Cavallaro – che è anche commissario straordinario del Parco dei Nebrodi – visibilmente scosso.

Notizia in aggiornamento.