Pallacanestro: La giornata in Serie B Interregionale – Girone H

Virtus Matera -Academy Catanzaro, Castanea – Siaz Piazza Armerina e Viola Reggio Calabria – Svincolati Milazzo apriranno stasera la 5^ giornata di campionato nel girone H di Serie B Interregionale.

Tutti alla caccia del duo di testa Viola e Pallacanestro Angri che ancora imbattute svettano in testa alla classifica e per le più deluse potrebbe iniziare un nuovo campionato per non cadere subito nel baratro.

Domenica alle ore 18:00 la Pallacanestro Angri andrà a far visita alla Bim Bum Basket Rende dell’ex giallorosso Tartamella, Rende che dopo un inizio scoppiettante è reduce da due sconfitte.

La Basket School Messina di coach Pippo Sidoti, 6 punti in classifica, andrà a far visita alla Promobasket 2003 Marigliano che ha vinto solo una partita e per questo i messinesi ci possono credere visto anche il buonissimo stato di forma.

Infine a Barcellona arriva la Pallacanestro Antoniana, squadra giovane che gioca un buon basket, ma che lontano dalle mura amiche non ha ancora vinto.

In casa Barcellona Basket 4.0 ieri è stato presentato Peppe Melone che sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica.