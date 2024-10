Milazzo: Sono aperte le iscrizioni per le selezioni di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over

Sabato 16 novembre, a Villa Cuciti di Milazzo, si svolgerà la selezione dei concorsi nazionali Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over e saranno numerose le partecipanti che sfileranno con tanti sogni nel cassetto.

Ancora sono fresche le immagini delle finali di Riccione quando Alessia Dall’Osto per Miss Reginetta d’Italia ed Erika Boldi, Elena Rossi e Paola Diani per Miss Reginetta Over trionfavano sul palco dell’Opera Beach al termine di una finale piena di emozioni, di tanta bellezza, di tanto lavoro e divertimento.

La passerella del 16 novembre si aprirà con tante miss dai 14 ai 60 anni pronte a sfoggiare, gli abiti eleganti e da sposa, ma anche quelli più sbarazzini come il casual o la moda mare.

Per l’occasione inizierà anche la nuova edizione di Little Babies Italia, il concorso per bambini talentosi pronti ad esibirsi nelle tre categorie previste che sono la moda, il canto e il ballo. Concorso che si concluderà con una super finale a Luglio 2025.

Tanti i momenti da non perdere, dall’esibizione dei super campioni dell’Invictus Dance Sport diretti da Carmelo Foresti e Angelica Italiano ai momenti moda dedicati ai bambini firmati dalla stilista messinese Lavinia Quattrocchi.

Ma i riflettori si accenderanno anche per le finaliste nazionali che hanno rappresentato la Sicilia Orientale nel 2024, l’ARF spettacoli in collaborazione con la nota azienda barcellonese “Artemy Ceramiche di Caltagirone” premierà Fernanda Carani, Erika Lentini, Mariasole Venuti, Gaia Sottile e Chiara Offrè per Miss Reginetta d’Italia e Carmela Catalano, Giusy Puccio e Maria Antonietta Pantò per Miss Reginetta Over.

Una selezione e tante emozioni pronte a coinvolgere chiunque voglia salire sulla passerella più ambita d’Italia.

Per partecipare alle selezioni chiamare il 3398254709