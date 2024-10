Incidente Tortorici, il cordoglio dei sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil

“Ancora una volta perdiamo uno di noi, un operaio forestali che tra pochi mesi e dopo tanti anni di precariato avrebbe raggiunto la sospirata pensione. Siamo profondamente addolorati e siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

È il cordoglio di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil affidato alle parole dei segretari generali Sabina Barresi, Giuseppina Isgrò e Nino Marino dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio a Tortorici e costato la vita ad un operaio del servizio antincendio della Forestale.

“È uno strazio per tutti – affermano – quando un lavoratore perde la vita nell’espletamento del dovere e di un servizio che dimostra l’abnegazione di una categoria, quella dei lavoratori forestali, sempre in prima linea in un lavoro notoriamente difficile, impegnativo e logorante come quello dell’antincendio forestale. È accaduto con Paolo Todaro qualche anno fa, si ripete oggi. Perdiamo un altro amico”.

Al contempo, i sindacati hanno un pensiero anche per i colleghi rimasti feriti. “Le nostre preghiere sono per loro, soprattutto per il lavoratore che è ricoverato in condizioni più gravi. Auspichiamo che possano riprendersi prima possibile”.