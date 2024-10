Floresta – Alle 18.30 su AM la diretta della conferenza stampa di presentazione di “Ottobr’è”

Il Gusto della Sicilia nel Comune più alto dell’Isola, per gustare il meglio della produzione agroalimentare siciliana in un borgo sospeso nel tempo e immerso in una natura ancora incontaminata.

In contemporanea con Ottobrando, Floresta presenta anche “Ottobr’è”, l’inserto culturale della manifestazione. Ci saranno Showcooking, dibattiti, interviste, talk-show e degustazioni dei prodotti tipici.

Oggi, in diretta dagli studi di Antenna del Mediterraneo, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà domenica 20 e domenica 27 ottobre. Presenti in studio il primo cittadino di Floresta Antonio Stroscio, l’assessore Marco Scalisi, l’organizzatore dell’evento Antonio Di Stefano, la Pastry Chef Isabella Catalano, lo Chef Filippo Lembo e il ristoratore Carlo Aliquò. In studio il giornalista Raffaele Valentino.

L’appuntamento è per le 18.30, mentre la replica andrà in onda alle 20.50.