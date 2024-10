San Fratello – Preparati al Martin Fest 2024: Un weekend di sapori, vino e tradizioni vi aspetta

Il Martin Fest ritorna per la sua 6ª edizione il 16 e 17 novembre 2024, e San Fratello si appresta a diventare il cuore pulsante della festa. Se ami il vino novello, i prodotti tipici locali e l’atmosfera calorosa delle sagre siciliane, questo è l’evento che fa per te.

Il centro nebroideo sarà animato da stand, degustazioni e tantissimo intrattenimento, offrendo una vetrina unica per le eccellenze enogastronomiche del territorio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Fratello, dall’Associazione Vulos in collaborazione con il Comune di San Fratello, il MASAF e l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Se sei un’attività commerciale, non perdere l’opportunità di far conoscere i tuoi prodotti a un vasto pubblico di appassionati! Puoi prenotare uno stand attrezzato e diventare protagonista di questo evento che richiama ogni anno centinaia di visitatori.

Come partecipare:

Per partecipare, basta compilare il modulo di adesione allegato QUI e inviarlo entro l’8 novembre 2024 presso l’Ufficio URP del Comune di San Fratello o tramite

PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanfratello.me.it.

Non perdere l’occasione di far parte del Martin Fest 2024! Per informazioni, contatta gli organizzatori via e-mail o telefono: prolocosanfratello@gmail.com o 3204351427.

Preparati a vivere un weekend indimenticabile, dove il gusto e la tradizione si incontrano.

Il Martin Fest 2024 è più di un evento: è un viaggio nei sapori autentici della Sicilia e dei Nebrodi, una celebrazione della nostra cultura e un’occasione unica per valorizzare le eccellenze locali.

Esponi i tuoi prodotti, incontra nuovi clienti e immergiti in un’atmosfera festosa! Ti aspettiamo a San Fratello il 16 e 17 novembre 2024 per celebrare insieme il meglio del nostro territorio.

Il Martin Fest 2024 sta arrivando, e tu?