Patti: la scuola media “Pirandello” alla manifestazione finale del progetto “Scuola e cultura regionale in Sicilia”

Anche la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Pirandello”, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, sarà tra i protagonisti della manifestazione finale del progetto di rete “Scuola e cultura regionale in Sicilia per l’attuazione della legge n.9/2011 terza annualità”, che si terrà martedì 22 ottobre, a partire dalle 8,30, nel Liceo Statale “Umberto I” di Palermo.

Si tratta di un progetto di cultura siciliana “Eco della Sicilia”, al quale l’istituto pattese ha partecipato, coinvolgendo venti ragazzi delle classi seconde, coordinati dai docenti Daniela Spinella, Nicola Arrigo, David Milici e Carmelo Quagliata.

Tali docenti, assieme alla dirigente Graziano e alla dsga Loredana Merendino, accompagneranno i ragazzi alla manifestazione finale di Palermo.

“Aderendo al progetto – evidenzia la dirigente dell’IC “Pirandello” – abbiamo voluto inculcare nei ragazzi il desiderio di salvaguardare, attraverso canti, balletti e versi, il proprio dialetto e per molti di loro è stata un’autentica scoperta. Per il nostro istituto è sicuramente motivo di orgoglio poter partecipare alla manifestazione finale, in cui avremo modo di proporre parte – per ovvii motivi di tempo visto che ci saranno tanti istituti di tutta la Sicilia – del nostro lavoro”.

A Palermo, i ragazzi presenteranno una introduzione, ovviamente in dialetto, sulla Sicilia e due canzoni popolari, “C’è la luna ‘n menzu ò mari” e “Quant’è laria la me zita” con tanto di sceneggiatura.