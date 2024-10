Messina: E-ducation in progress dedica l’ErasmusDay alla Dyslexia

Dal 14 al 19 ottobre in tutta Europa si celebrano gli ErasmusDays 2024 finalizzati a presentare i risultati dei progetti Erasmus realizzati e, creare un momento di confronto con altre esperienze. Per coloro che hanno realizzato i progetti, rappresentano un’opportunità per promuovere i vantaggi che il programma offre. Interessanti i progetti indirizzati alla mobilità, alla cooperazione internazionale e alla sostenibilità che contribuisce a rendere tutti più cittadini integrati.

L’organizzazione educativa e-ducation in progress da anni è presente sulla piattaforma Erasmus, organizza progetti finalizzati allo scambio di buone pratiche, a valorizzare il territorio, l’inclusione e lo scambio culturale.

E-ducation in progress opera con Agenzie italiane Erasmus, INDIRE, INAPP, Agenzia italiana per la Gioventù. Il progetto appena concluso DYGI4ADU, è stato dedicato alla Dislessia, un disturbo che compromette la capacità di leggere e comprendere un testo scritto, non influisce sull’intelligenza ma, riguarda un modo differente in cui il cervello elabora il linguaggio; nel programma è stata prevista e curata la formazione degli adulti, valutazione e supporto anche agli studenti.

Aldo Cammara responsabile di e-ducation in progress ha affermato che “grazie ai progetti Erasmus si riuscirà a diffondere e valorizzare esperienze e risultati per migliorare la qualità dell’offerta di apprendimento sia per gli adulti che per i giovani in tutta Europa”. Cammara ha dichiarato che “nessuno deve sentire marginalizzato perché tutti hanno diritto a un’istruzione, a un apprendimento di qualità e inclusivo”.

La comunità che opera soprattutto online, è composta da professionisti del settore dell’educazione multilingue che si impegnano a diffondere contenuti di alto profilo tecnico ed educativo. Alcuni programmi Erasmus puntano a sviluppare una società più inclusiva che cresce nella diversità. Importante promuove le pari opportunità e la parità di accesso, l’inclusione, la diversità e l’equità in tutte le sue azioni, per rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei partecipanti con minori opportunità.

Partner di alto profilo quelli che hanno collaborato per la realizzazione del progetto Erasmum DYGI4ADU di e-ducation rivolto alla Dislessia: l’Università della Lettonia, l’Associazione Dyslexia della Bulgaria, la scuola di lingue Eurospeak Irlanda, partner tecnologico Danmar, European Knowledge Spot della Grecia, Danmar Computers LLC dalla Polonia. Hanno partecipato all’evento conclusivo tenutosi a Messina: l’ambasciatrice Erasmus Annabella Di Finizio CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) della Campania; Ambasciatrice EPALE Nina Raineri per la Sicilia; ambasciatrice EDA Valentina Cassarà, responsabile Erasmus Alessandra Ceccarelli.

A conclusione del forum che ha visto la partecipazione di tutti i partner, l’ErasmusDay di Messina è proseguito con due momenti: uno ludico e l’altro conviviale; il primo è stato animato dalla Comunità Filippina che ha eseguito balli coreografici tipici della loro identità.

La cena Etnica organizzata da “Totus Mundi Una domus”, ha presentato piatti della Costa D’Avorio (Mafe), del Mali (Fakoye), Ghana (Yam and plantain stew) e (Jollof Rice), Nigeria (Nigerian fried rice), Etiopia (doro wat & injera) e (Shiro) e Giappone (Kinako mochi).

Momenti come questo ti fanno comprendere il vero valore dell’inclusione, del sentirsi accolti, di essere parte attiva di una comunità senza doversi adeguare e quindi spersonalizzarsi. Trasferire la propria identità è elemento fondamentale di crescita della società.