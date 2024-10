Maltempo in Sicilia, proclamata l’allerta arancione per sabato 19 ottobre

Maltempo in arrivo in Sicilia. Per la giornata di domani, 19 ottobre, è stata diramata l’allerta arancione in tutta l’isola, dal dipartimento regionale di protezione civile.

Previste piogge anche a carattere di temporale. Da qui la necessità di prestare massima attenzione soprattutto a ridosso dei torrenti e nelle zone a rischio idrogeologico. Previsti venti da “forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici e sulla zona dello Stretto di Messina; forti nord-occidentali sui settori occidentali”. Mari da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mossi i settori occidentali del Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia.