Capo d’Orlando – La statua della Madonnina “ritrovata”: la ricostruzione e le ipotesi sulla scoperta

A Capo d’Orlando grande sorpresa per quella che potrebbe essere una delle scoperte più importanti della storia recente della città.

Sarebbe infatti stata ritrovata la statua della Madonnina di Capo d’Orlando scomparsa nel 1925, quando era stata trafugata dal Santuario del Monte e non si era avuta più notizia.

Sarebbe, perché ovviamente il condizionale è d’obbligo in casi come questi, trattandosi di un furto avvenuto quasi 100 anni or sono.

La statua in questione è stata rinvenuta un decennio fa a Naso. Era sotterrata in un terreno: vi era soltanto il busto, dato che il simulacro era senza testa, senza il bambin Gesù e senza piedistallo d’appoggio. La persona che l’ha rinvenuta, ha pensato bene di consegnarla subito alla curia pattese, come un vero e proprio atto di fede.

In un primo momento non è stato ritenuto verosimile che quella potesse essere realmente la statua andata perduta ed è stata quindi riconsegnata a chi l’aveva ritrovata. Con l’arrivo del nuovo Vescovo di Patti le cose cambiano.

Lo scorso anno la persona, rimasta volutamente anonima per il suo desiderio di non apparire, decide di riportare la statua all’attenzione ecclesiastica e in questo caso vengono condotti degli studi, per stabilire la verosimiglianza dell’opera con l’originale, di cui però non rimangono che illustrazioni antiche e la testimonianza delle persone dell’epoca.

Il Parroco di Capo d’Orlando, Padre Nello Triscari, si dice possibilista sulla scoperta e ha dato mandato ad alcuni artigiani di Palermo per il restauro della statuetta. Ovviamente, dovrà essere prima valutata con attenzione.