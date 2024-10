Montalbano Elicona: “scomparsa” l’ambulanza, assente il presidio di pronto soccorso

Da lunedì scorso 14 ottobre, in assenza di qualsiasi preavviso o comunicazione, l’ambulanza in servizio a Montalbano Elicona è sparita ed il relativo servizio di pronto soccorso sospeso.

Il sindaco avvocato Nino Todaro ha evidenziato di essere venuto a saperlo per un caso fortuito, quando una persona ha avvertito un malore, e necessitando dell’intervento dell’ambulanza, è stato risposto che il mezzo era stato spostato pressa altra località per far fronte alla perdurante emergenza sanitaria che attanaglia il territorio.

“Non è più tollerabile una situazione del genere; sin dal mio insediamento, unitamente al presidente del consiglio comunale avvocato Giovanni Tortora, abbiamo interpellato tutti gli organi dell’amministrazione sanitaria, al fine di ottenere un rafforzamento del presidio del 118 del paese, da sempre non medicalizzato e in servizio solo h12, ha spiegato il primo cittadino, ma nessuno ha mai voluto veramente ascoltare le nostre richieste. Ad oggi quindi un paese montano, distante oltre 40 minuti dall’ospedale più vicino, si ritrova senza alcun tipo di presidio di primo soccorso, con tempi di intervento che si allungano a dismisura”.

Todaro e Tortora hanno ricordato inoltre come quest’anno era già successo più volte che il mezzo di soccorso non potesse entrare in servizio, perché l’assenza del personale del 118, dimenticando come Montalbano Elicona, al pari di tutte le altre località montane, abbia il diritto ad avere un presidio di 118 medicalizzato ed operativo h24; lo hanno ribadito in tutte le sedi e continueranno a ribadirlo, ritendo sia assurdo oltre che totalmente anti-economico che ogniqualvolta via sia la necessità di un intervento dell’ambulanza medicalizzata, questa debba provenire dai paesi vicini – come San Piero Patti o Falcone – per poi fare il percorso inverso verso gli ospedali delle località marittime.

L’amministrazione ed il consiglio comunale si sono detti pronti a portare avanti ogni tipo di azione, anche legale, per garantire il sacrosanto diritto alla salute dei loro concittadini, perchè avere un presidio medicalizzato diventa di fondamentale importanza anche nell’ottica dello sviluppo turistico ed economico del paese; infatti molte iniziative che sta portando avanti l’esecutivo, sono volte proprio all’obiettivo della crescita del paese e richiedono la necessaria presenza di un servizio di pronto intervento efficiente e funzionante.