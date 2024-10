Messina: patologia clinica, intervento eseguito all’ospedale Papardo con tecniche all’avanguardia e attrezzature di ultima generazione

Un riconoscimento per la sanità messinese arriva dalla pubblicazione su una rivista scientifica internazionale di uno caso clinico condotto dal dottore Andrea Picci (nella foto), specialista in cardiologia interventistica presso l’ospedale Papardo di Messina.

Il lavoro descrive un intervento effettuato nelle sale di emodinamica dell’unità operativa complessa di cardiologia, diretta dal dottor Giuseppe Paleologo, alla cui realizzazione scientifica hanno collaborato con impegno e dedizione anche i colleghi del reparto e precisamente il medici Giuseppe Venuti, Luigi Fimiani e Giuseppe Certo.

L’intervento in questione ha riguardato un caso di patologia cardiaca, risolto con l’impiego di tecniche all’avanguardia e attrezzature di ultima generazione.

La procedura, eseguita dal dottor Picci con il supporto della sua équipe, si è dimostrata non solo risolutiva per il paziente, ma ha anche fornito spunti importanti per l’avanzamento delle conoscenze scientifiche in questo settore.

Fondamentale è stato il contributo dei colleghi dell’équipe multidisciplinare del Papardo, tra cui emodinamisti, infermieri specializzati e tecnici di radiologia, che hanno collaborato alla riuscita dell’intervento.

Questo risultato sottolinea il ruolo crescente che le strutture sanitarie locali possono avere nel panorama medico internazionale, contribuendo a fare avanzare le conoscenze in ambiti critici come quello delle patologie cardiovascolari.

L’eccellenza dimostrata dal team dell’emodinamica pone l’Ospedale Papardo come un punto di riferimento per la cardiologia interventistica, confermando ancora una volta la sua capacità di attrarre e sviluppare competenze di livello internazionale.

Di seguito il link per visionare l’articolo: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.31270