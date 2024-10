Messina ospita la Coppia Italia e il Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla Paralimpico

Messina per il secondo anno ospiterà due avvenimenti di carattere nazionale: Coppa Italia e Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico.

Una scelta fortemente voluta dagli atleti che lo scorso anno sono stati ospiti nella città dello Stretto riconoscendole grande accoglienza, inclusività e impianti sportivi di primissimo livello.

Conferenza stampa di presentazione dell’evento; con il sindaco Federico Basile, l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro, l’esperto nonché delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico di Messina Francesco Giorgio, il presidente nazionale di Calcio Balilla Paralimpico Francesco Bonanno, il presidente di Mediterranea eventi Alfredo Finanze e il consigliere dell’Aism Angelo La Via.

Nell’esprime la sua piena soddisfazione per poter ospitare un evento di carattere nazionale così importante, il sindaco Federico Basile, “dopo “essere stato sconfitto a calcio balilla” per mano di Francesco Bonanno, ha voluto sottolineare come la città di Messina abbia raggiunto livelli molto alti di inclusività”. Nessuno sforzo, ha detto Basile, “nel riuscire ad ospitare in maniera adeguata chiunque desideri soggiornare a Messina, persone o atleti anche con disabilità”.

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, il PalaRescifina ospiterà gli atleti che si scontreranno per aggiudicarsi Coppa Italia e Campionato Italiano di calcio balilla paralimpico. Ancora, Messina si candida ad essere la città dove lo staff tecnico della nazionale di calcio balilla, femminile inizierà a visionare le possibili atlete che comporranno la squadra nazionale. Grande l’attesa e la speranza di vedere un’atleta della società sportiva di Mediterranea Eventi, raggiungere questo prestigioso traguardo.

L’assessore Massimo Finocchiaro, “ha manifestato la sua soddisfazione in quanto Messina, ospiterà per il secondo anno, un evento così importante”. Diverse le iniziative, ha detto Finocchiaro, “che riusciranno ad attrarre l’attenzione dei messinesi come, il torneo riservato agli studenti che si fronteggeranno per dimostrare che questo sport, non conosce confini o limiti, può essere praticato da chiunque a prescindere dall’età”. Finocchiaro, concludendo, “ha voluto ribadire il ruolo che Messina si è conquistata in questi anni di essere una città capace di ospitare eventi di alto profilo in quanto le sue strutture ricettive sono confortevoli così, come gli impianti sportivi adeguati alla fruibilità degli atleti con disabilità”. Messina, ha concluso Finocchiaro, “città accogliente ed inclusiva a 360°”.

Significative le parole espresse dal delegato Cip di Messina Francesco Giorgio il quale, “ha sottolineato come la città di Messina, da un paio di anni, abbia raggiunto le vette nazionali per quanto riguarda le manifestazioni sportive paralimpiche”. Un cambio di rotta, ha detto Giorgio, “voluto sicuramente dal sindaco e dalla sua squadra che hanno impegnato tempo e risorse economiche per rendere accessibili tutti gli impianti sportivi oltre a convincere gli imprenditori del settore alberghiero, dell’importanza di adeguare le loro strutture agli standard minimi di accessibilità”. Un campionato italiano, ha proseguito Giorgio, “pone Messina al centro dell’interesse nazionale, posizione che è riuscita a conquistarsi con fatica e con grande abnegazione”.

Anche il presidente nazionale Fpicb Francesco Bonanno, ha sottolineato come “la scelta di Messina non fosse stata casuale ma, rispondeva ad una precisa volontà manifestata dagli atleti che lo scorso anno hanno partecipato alle gare disputate al Pala Russello”. Bonanno ha annunciato che, “per la prima volta a Messina si parlerà di classificazioni funzionali; gli atleti verranno suddivisi e giocheranno con altri atleti che presentano la loro stessa categoria di disabilità”. Ma le novità non finisco qui. Bonanno “ha anche informato della presenza del commissario tecnico e degli altri collaboratori della nazionale femminile, che visioneranno le atlete meritevoli di indossare la maglia azzurra ai prossimi campionati del mondo che si terranno nel mese di giugno 2025 in Spagna”. Ed ancora, Bonanno “ha presentato un altro importante evento di carattere nazionale che vedrà impegnati atleti con disabilità intellettiva e relazionale (DIR)”. Proseguendo, Bonanno “ha parlato del primo trofeo città di Messina, torneo interscolastico riservato agli Istituti Scolastici di Messina; nei mesi scorsi, sono stati formati diversi docenti”.

Ed infine, “Sfida i Campioni”, nel corso del quale, appassionati di questo sport avranno l’opportunità di scontrarsi con 3 grandissimi giocatori Marco Bertelli, Walter Sampieri e il pluricampione del mondo Francesco Bonanno.

Angelo La Via “ha parlato del calcio balilla paralimpico come di uno sport in grado di abbattere tutte le barriere coinvolgendo in maniera inclusiva, persone normodotate e disabili”.

Il programma prevede la disputa delle gare per la Coppa Italia nel pomeriggio di venerdì; sabato inizio delle gare per l’aggiudicazione del Campionato Italiano.