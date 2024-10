Messina: la prevenzione in piazza! Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre “Il Villaggio della Salute” a Piazza Duomo.

Asp e Comune di Messina presentano le iniziative programmate per la prevenzione del tumore al seno.

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, piazza Duomo si trasformerà nel “Villaggio della Salute” per consentire soprattutto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di sottoporsi a screening senologici; ancora, info point dove sarà possibile consultare psicologi e prendere contatti con alcune associazioni di volontariato come “Per Te Donna, AVIS, ADMO, AIDO e Donare è Vita”.

Alla conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore, il direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, Sara Cuffari direttore dell’UOC Centro Gestionale Screening, Antonio Farsaci responsabile dell’UOS Screening i volontariati dei Lions Club. L’allestimento del villaggio sarà curato dalla Brigata Aosta.

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare che “è fondamentale parlare Prevenzione ed Informazione in quanto, servizi fondamentali per la cittadinanza”. Basile invita i messinesi “a passare dal “villaggio della salute” perché prendersi cura della propria salute è elemento fondamentale e responsabile”. Uno screening serve a fare chiarezza sulle proprie condizioni di salute e a guardare con più serenità al futuro. Il sindaco ha ricordato che “lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso l’apprezzamento convinto da parte della comunità messinese, quello di quest’anno, sicuramente vedrà presenze molto più numerose”.

Il direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, ha comunicato che “la presa in carico dei pazienti soprattutto fragili, è un dovere per la sanità pubblica”. Cuccì ha ribadito che “spesso i cittadini hanno pensato che possono risolvere i loro problemi di salute rivolgendosi alle strutture ospedaliere; occorre cambiare la visione che l’ospedalocentrico, (tutto ruota attorno alle funzioni dell’ospedale), sia la soluzione più sicura ed efficacia, lasciando invece spazio alla medicina territoriale”. Cuccì ha anche parlato “dell’importanza della prevenzione quale elemento per affrontare e superare condizioni patologiche che possono essere sconfitte se opportunamente diagnosticate”. Massima, disponibilità da parte dell’ASP, ha concluso Cuccì, “di portare i propri mezzi ed i propri operatori sanitari in tutto il territorio di competenza dell’Asp soprattutto nei comuni più disagiati”.

Dello stesso avviso Sara Cuffari la quale, “ha voluto sottolineare che molti screening come quello oncologico, aiutano a ridurre la mortalità per questo tipo di patologia”. Ottobre mese della prevenzione, ha proseguito la Cuffari, “con tutti gli eventi ad esso collegati, contribuisce ad avvicinare più persone agli screening elementi fondamentali per salvaguardare la salute dei cittadini”. La prevenzione dei tumori ha concluso la Cuffari, “spesso causati da cattivi comportamenti come l’uso eccessivo di alcol, sigarette, obesità, aiuta a debellare le conseguenze letali; un servizio che Asp mette a disposizione proprio per garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA)”.

Antonio Farsaci si è soffermato “sull’importanza delle diagnosi precoci del tumore al seno”. Per lo screening, ha detto Farsaci, “non occorre impegnativa del medico curante, le donne di età compresa dai 50 ai 69 anni, possono recarsi direttamente nelle strutture sanitarie e riceveranno tutta l’assistenza necessaria con una tempistica molto breve”. Inoltre, ha proseguito Farsaci, “l’Asp riesce a garantire assistenza anche nei comuni collocati in zone disagiate grazie anche alla collaborazione delle Associazioni di volontariato”. Chiunque ha diritto alla salute, ha concluso Farsaci, “l’Asp opera pure all’interno delle Case circondariali”.

Alessandra Calafiore nel ribadire che “l’amministrazione comunale ha sempre supportato iniziative rivolte a salvaguardare la salute dei cittadini, ha affermato che spesso l’approccio negativo con gli ospedali può essere superato portando in piazza iniziative come gli screening senologici”. L’assessora ha ricordato che “l’iniziativa è stata anche condivisa e sostenuta da Federfarmaci”.

Per saperne di più, basta contattare l’UOC Centro Gestionale Screening: tel. 090365-2444/2453; email: cg.screening@asp.messina.it.