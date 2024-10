Capo d’Orlando – Scuola Media “Mancari”: Rosanna Cusimano sul podio per il premio culturale del “Dantedì” di Agrigento

Amore per Dante e la sua opera sempre attuale. Declinando i temi di teologia e filosofia amorosa Rosanna Cusimano, 13 anni, genitori originari di Floresta e studentessa della scuola media Mancari di Capo d’Orlando, si è aggiudicata il secondo posto al concorso nazionale indetto dalla Società Dante Alighieri di Agrigento, in collaborazione con il Museo Diocesano di Agrigento, “Empedocle”, Consorzio Universitario di Agrigento, il Caffè Letterario “Luigi Pirandello” e l’Accademia Teatrale di Sicilia, in occasione del “Dantedì”.

Incipit dell’elaborato il verso dell’ultimo canto dell’Inferno “E quindi uscimmo a riveder le stelle…”.

Grande soddisfazione per la scuola, guidata da Rita Troiani e per Antonella Masitto, insegnante di lettere, che con pazienza e dedizione ha fatto conoscere ed apprezzare Dante ai suoi studenti.