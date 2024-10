Barcellona Pozzo di Gotto: L’assessore Roberto Molino incontra i componenti della UIL FPL

Il 15 ottobre, nella sala pre consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, i componenti della segreteria provinciale della UIL FPL, a seguito di richiesta urgente d’incontro, sono stati convocati dall’assessore Comunale Roberto Molino.

L’incontro si è reso utile per conoscere quali sono le iniziative che l’amministrazione intende adottare per i lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, contrattualizzati a 18 /24 ore, che prestano attività presso gli asili comunali.

La UIL FPL chiede per gli stessi l’integrazione oraria a 30 ore settimanali cosi come previsto dal vigente CCNL 2019/2021 art.86 comma 1 per garantire continuità didattica

Il segretario generale della UIL FPL, Livio Andronico, ha dichiarato: “La precedente scelta dell’Amministrazione, avvenuta per far fronte al Piano del Fabbisogno ha “preferito” una contrattualizzazione oraria a 30 ore soltanto ad una quota limitata dei dipendenti provenienti da un contratto orario di 18/ 24 ore nonostante, la Uil Fpl già il 3 febbraio 2022 si era dichiarata contraria alla scelta dell’amministrazione in quanto, i criteri di selezione non erano stati resi noti ed in ogni caso il risultato ha garantito soltanto alcuni a discapito di altri quando invece, la nostra proposta era stata quella di contrattualizzare tutto il personale a 27 ore settimanali. Infatti, oggi le insegnanti si ritrovano con un contratto orario di 18/24 ore settimanali in violazione del succitato articolo contrattuale.”

Durante l’incontro l’Assessore Molino, ha riferito all’organizzazione sindacale che” è in corso una procedura di finanziamento che a conclusione della stessa prevede l’assegnazione di circa € 50.000,00. da parte dell’Assessorato regionale alla Famiglia”.

Tali risorse, cosi come lo stesso ha riferito, verranno esclusivamente destinate al personale che in atto è assegnato all’asilo nido comunale di Sant’Antonino e di conseguenza consentirà l’integrazione orario del personale.

Nel corso della riunione, l’avv. Molino, ha elogiato il lavoro fin qui svolto dal personale comunale, operante nel succitato asilo non avendo mai ricevuto segnalazioni in merito ad eventuali difformità relative al servizio svolto.

La Uil Fpl, chiede al competente Assessorato regionale di velocizzare le procedure amministrative, che in ogni caso si concluderanno entro il 31/10/24 come dichiara dall’Assessore Molino, consentendo così all’amministrazione comunale di Barcellona P.G. di poter utilizzare tali risorse che certamente in un momento socio economico particolarmente difficile consentirebbero alle famiglie dei dipendenti di ottenere un “ristoro” economico importante.

Inoltre, l’incremento delle ore, consentirà l’interruzione dell’attuale frammentato servizio che in atto reca disagi nei piccoli soggetti che in atto vengono accuditi da operatrici diversi (almeno3).