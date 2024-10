Patti: “Camminiamo secondo lo Spirito”, la Lettera Pastorale del Vescovo monsignor Guglielmo Giombanco

“Camminiamo secondo lo Spirito” è il titolo della Lettera Pastorale che il Vescovo della diocesi di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco, ha consegnato, nella Concattedrale “santi Martiri del XX secolo”, a Patti, alle comunità parrocchiali, ai sacerdoti, ai religiosi, alle consacrate, a movimenti, gruppi e associazioni all’inizio del nuovo Anno Pastorale, a conclusione dell’Assemblea Ecclesiale Diocesana.

Un anno che sarà caratterizzato dalla terza tappa del cammino sinodale, la fase

profetica, e dal Giubileo del 2025.

Una lettera che “guarda” al passato per evidenziare quanto di bello e di costruttivo realizzato nelle precedenti due fasi del cammino sinodale, narrativa e sapienziale, e con la Visita Pastorale attualmente in corso, ma che, soprattutto, si proietta verso il futuro, in primis, appunto, alla “fase profetica”, di cui sarà icona la Pentecoste, “che ci vedrà

impegnati – scrive monsignor Giombanco – nel discernimento guidato dallo Spirito per assumere alcune decisioni, partendo sempre dall’ascolto e dal dialogo necessari alla crescita di ogni singola comunità”.

Il Vescovo insiste spesso sulla necessità “di rinnovare determinati schemi che finora

hanno talvolta condizionato le nostre comunità, ponendosi delle domande: chi veramente siamo come comunità? Dove vogliamo condurre le nostre comunità? Abbiamo trovato nuove forme di trasmissione della fede? Cosa possiamo cambiare?”

In tale ottica si inserirà, come detto, il Giubileo: “Non un anno di celebrazioni, di riti e di pellegrinaggi – evidenzia il Vescovo – , ma un tempo per riflettere sul mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio”.

Nella diocesi di Patti il Giubileo sarà aperto ufficialmente il 29 dicembre con una solenne celebrazione nella Basilica Cattedrale di Patti; le chiese giubilari, oltre la stessa Cattedrale, saranno i Santuari di Tindari e quello del Letto Santo, a Santo Stefano di Camastra; dal 25 al 28 agosto 2025 ci sarà un pellegrinaggio diocesano a Roma.

Un altro aspetto che sta particolarmente a cuore a monsignor Giombanco è quello dell’”esperienza cristiana domestica, portando il Vangelo nelle famiglie e vivendo insieme momenti di ascolto e di preghiera”.

In tale contesto, ecco il senso della profezia: “Una fede intelligente che sappia leggere

dentro le situazioni per scoprirvi la presenza di Dio, un’intelligenza che ha il coraggio del

cambiamento, cercando soluzioni inedite, gettando fasci di luce dove ci si muove a tentoni. Così si traduce il Vangelo nell’oggi della storia”.

Monsignor Giombanco rimarca ancora l’importanza fondamentale della formazione e della

preghiera: “Le nostre comunità avranno un cuore che vibra se sono oranti, se tengono acceso il roveto ardente della preghiera. Per questo è necessario togliere qualche attività in più e concentrarsi su ciò che è essenziale.

Una fede, quindi, che sa osare, audace, senza farsi espropriare dall’attivismo sfrenato”. Quale gesto concreto per il Giubileo, “che deve far rinascere la speranza”, monsignor Giombanco auspica che “nelle comunità si possa procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche” e che ci siano concreti gesti di solidarietà.

A tal proposito, “è mio desiderio che le feste patronali siano tappe del pellegrinaggio nella fede e occasione per esprimere la solidarietà verso chi vive in situazione di disagio. Meno bombe, meno luminarie, più sobrietà e gesti concreti di prossimità”.

La consegna della Lettera Pastorale era stata “preparata” , nel PalAuxilium di Sant’Agata Militello, dall’interessante e coinvolgente relazione di monsignor Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Azione Cattolica Italiana e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, membro del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale, su “La fase profetica del Cammino Sinodale nelle Chiese in Italia, 2024-2025”.