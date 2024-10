Vulcano, tre turiste canadesi perdono l’orientamento. Soccorse dai Vigili del Fuoco

Brutta avventura per tre turiste canadesi in escursione a Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, che si sono trovate in difficoltà nei pressi del Cratere.

Le tre donne hanno lanciato l’allarme e intorno alle ore 17,00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio.

La sala operativa ha immediatamente allertato la squadra del Distaccamento di Lipari e, contestualmente, ha attivato la richiesta dell’elicottero Drago 54 proveniente da Lamezia Terme. Le turiste, di origine canadese, mentre stavano effettuando un’escursione sul cratere, si sono disorientate non riuscendo a ritrovare il sentiero per il ritorno.

Vista la particolare orografia del territorio per portare in salvo le escursioniste si è reso necessario l’utilizzo del verricello, cosicché il personale elisoccorritore è riuscito a recuperare prontamente le turiste, portandole a bordo dell’elicottero e trasportate presso l’elipista dell’isola, dove sono state affidate alle cure di personale sanitario, che ha appurato che le loro condizioni psico fisiche erano buone.