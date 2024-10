Sinagra – La 2a edizione della Sagra del Piturro

Giorno 12 ottobre 2024 si è tenuta a Sinagra la II edizione della “Sagra del Piturro e del biancomangiare – Tesori del borgo”, una manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’UNPLI e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento regionale dell’agricoltura.

L’evento ha avuto inizio con il convegno “KM0: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” tenutosi nel pomeriggio in P.zza San Teodoro. Il convegno è stato moderato dal giornalista Marcello Proietto di Silvestro. Dopo i saluti del Sindaco di Sinagra, Antonino Musca, che ringrazia i presenti e la locale Pro Loco per aver organizzato l’evento, segue l’intervento della Presidente della Pro Loco, Vincenza Mola, la quale ha voluto ringraziare l’Assessorato Regionale, i relatori e tutti i presenti.

Successivamente sono intervenuti Marzia Mancuso-assessore alla cultura del Comune di Sinagra, Antonia Teatino-Responsabile regionale Slowfood Educa, Bruno Capogreco-Chef Patron, Serena Armeli Moccia-biologa nutrizionista, Paolo Baronello-Presidente regionale AIC Sicilia, Antonino Iuculano-dirigente Ispettorato provinciale agricoltura di Messina, Giuseppe Laccoto-Deputato regionale. Tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza del mangiar sano e del recupero delle tradizioni culinarie locali con particolare attenzione ai prodotti stagionali e allo sviluppo del settore agroalimentare nel nostro territorio. In seno al convegno è stata premiata Nonna Rosina Coci, ormai Ambasciatrice di Sinagra, conosciuta in tutto il mondo via social per le tradizioni e ricette del passato, tra le quali proprio la preparazione del Piturro e del Biancomangiare. Altre premiazioni hanno riguardato il concorso fotografico e di cucina ed è stato premiato l’impegno di Michaela Pinto.

Durante la manifestazione è stata allestita una mostra collettiva all’interno della Sala Consiliare e all’esterno, invece, diversi espositori messo in scena la loro arte (pittori, scultori, hobbisti, prodotti tipici). Inoltre, per i più piccoli, il divertimento è stato assicurato dalla presenza dei gonfiabili.

In serata è stato possibile degustare il “piturro” e il “bianco mangiare”, ricette tipiche sinagresi che rispecchiano l’arte del fare e le tradizioni dalle radici profonde, a cui è seguito lo spettacolo musicale dell’orchestra “ATMOSFERA BLU”, duo formato da Anna Lanza e Giuseppe Santamaria.

La Pro Loco di Sinagra da sempre si pone l’obiettivo di tramandare le tradizioni locali affinché non si perdano e vengano ereditate dai giovani. Questo evento, in particolare, ha voluto trasmettere alle nuove generazioni gli antichi sapori che accompagnavano i nostri padri nella loro vita quotidiana, attraverso degustazioni e attività artistiche.

La presidente della Pro Loco, Enza Mola, si dichiara soddisfatta della riuscita dell’evento e della grande affluenza a livello regionale e ringrazia l’Assessorato Regionale per aver approvato e sostenuto questo importante progetto, l’amministrazione comunale per il sostegno e la puntuale collaborazione, l’UNPLI, i maestri Clara Mancuso e Natalino Scaffidi. gli artisti, gli hobbisti, le aziende, il Parroco Don Pietro Pizzuto, i ragazzi del Servizio Civile, i soci e le persone che hanno collaborato ovvero Emanuela Mola, Renate Ofenwanger, Enza Giglia, Rosaria Reale, Elvira Tranchita, Nonna Rosina Coci, Nino e Mattia Nardo, Melo Bongiorno, Maria Mola, Serena Calamunci.

Si ringrazia, inoltre, Nunzio Orlando che da anni cucina con maestria il piturro, lasciando il pubblico ogni volta molto soddisfatto, insieme ai suoi collaboratori Gianni Coci, Marzia Mancuso, Angelina Faranda, Rosina, Rita e Leida Orlando, Calogero Bonfiglio, Franca Pintagro, Enza Paratore, Antonella Faranda, Rosina Coci, Melissa Coppolino e Carpita Giorgio.

La Pro Loco dà appuntamento al prossimo anno con un’edizione ancora più ricca, particolare e ricercata.