Regione: interventi di sviluppo sostenibile sul demanio. Il comune di Caronia riammesso al contributo con un progetto da 100 mila euro

Buone nuove per il comune di Caronia che riceverà 100 mila euro per lavori di messa in sicurezza del demanio marittimo.

L’assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana ha, infatti, accolto il ricorso gerarchico presentato dall’ente che era stato escluso dall’amissione a contributo nell’ambito del “Programma di ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile delle aree demaniali”, finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale e del paesaggio nei comuni siciliani e di cui era stato pubblicato l’avviso con decreto del dipartimento lo scorso 24 maggio.

L’ente guidato da Giuseppe Cuffari aveva presentato l’istanza di contributo per lavori di messa in sicurezza dell’area demaniale marittima a valere sull’azione A del programma lo scorso 8 giugno, con un progetto del valore di 100 mila euro, che prevedeva lavori di consolidamento del costone sottostante la villetta di contrada Chiappe, ricevendo nota di esclusione dalla Regione il 31 luglio 2024, poiché la richiesta non sarebbe stata pertinente con l’azione e perché la stessa, inoltrata via Pec, risultava – erroneamente – essere stata presentata in un dato orario, facendola slittare cronologicamente in avanti.

Il 12 agosto successivo il comune presentò una richiesta di accesso agli atti e di riammissione al contributo, contestando le motivazioni di esclusione. Gli uffici del Dipartimento invitarono l’ente a presentare ricorso gerarchico, nello stesso tempo correggendo l’orario di presentazione della domanda, risultato errato per un mero errore di digitazione. Il ricorso, presentato il successivo 13 settembre, ha chiarito sia la pertinenza del progetto presentato con la linea di intervento A dell’avviso, sia l’orario corretto della Pec di con cui era stata trasmessa l’istanza. Ricorso accolto nella giornata di ieri dalla Regione Siciliana che ha comunicato che il comune verrà ora inserito nel successivo decreto di impegno e rettifica.