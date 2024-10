Patti: il consiglio comunale ha deliberato solo sull’esenzione del pedaggio autostradale – VIDEO

Votata all’unanimità la mozione sull’esenzione dal pedaggio autostradale in conseguenza dell’interruzione sulla tratta Patti-Brolo – primo firmatario il consigliere Pasqualino La Macchia, ritirato l’argomento sulla discussione relativa ai lavori autostradali sulla tratta, di cui hanno parlato già due giorni fa il presidente ed il direttore generale del Cas Filippo Nasca e Franco Fazio, proposto dal presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi, non discusso il punto sul randagismo e sulla richiesta di informazioni su un precedente finanziamento di 100 mila euro per il centro di Mulinello, proposto dall’opposizione, per mancanza del numero legale. Questo l’esito del consiglio comunale di Patti che è proseguito ieri sera, dopo che due giorni fa è mancato il numero legale in prima ed in seconda convocazione.

Un punto controverso, ma non inserito all’ordine del giorno, per quanto fosse stato richiesto a più riprese dalla minoranza, è stato quello del progetto della nuova mensa alla scuola elementare “Lombardo Radice”.

L’argomento non avrebbe dovuto transitare obbligatoriamente attraverso la commissione consiliare, ma poteva essere anche inserito all’ordine del giorno; come si vede una questione giuridica e soprattutto politica che ha lasciato ferite aperte tra esecutivo, maggioranza ed opposizione.