Droga “sottovuoto” in auto e in casa: arrestato 33enne

Durante un servizio antidroga gli uomini dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato l’individuo che, con fare sospetto, fermo all’interno di un’autovettura, si trovava in una zona solitamente frequentata da assuntori di droghe. Sul veicolo, i militari hanno trovato e sequestrato due dosi di cocaina pronte per la cessione del peso complessivo di circa 18 grammi, occultate all’interno del portaoggetti nel cruscotto, nonché la somma di 10.000 euro, in banconote di vario taglio, confezionata in sottovuoto, ritenuta provento dell’illecita attività.