Torrenova, riqualificata la mensa della scuola materna Meli. Servizio già attivo

Ultimati i lavori di adeguamento funzionale della mensa scolastica esistente presso la scuola Materna di via Meli a Torrenova finanziati per € 100.000,00 nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense – Finanziato da Next Generation EU.

I lavori hanno consentito di riqualificare i locali e dotarli di nuove attrezzature tra le più moderne del territorio nell’ambito della refezione scolastica, e che consentono di realizzare un servizio di alto livello, grazie all’innovativa tecnica del cucinare e raffreddare e metodi di cottura che permettono di conservare meglio le qualità organolettiche e nutritive dei cibi.

I lavori di riqualificazione, per l’importo di € 28.573,00 al netto del ribasso d’asta del 3%, oltre oneri sulla sicurezza pari ad € 3.461,23 e iva al 10 % pari ad € 3.203,43 per l’importo complessivo di € 35.237,73 sono stati eseguiti dalla ditta Incandela Leonardo di Torrenova, mentre le attrezzature, per un importo complessivo di 37.650 € oltre Iva sono state fornite dalla ditta Arreturcom Group srl di Torrenova.

Instancabile e preziosissimo anche il personale dedicato, che dopo la formazione svolta a cura del Dipartimento competente dell’Asp, da quest’anno sarà in grado di preparare anche pasti speciali per celiaci.

“Nonostante l’esecuzione dei lavori, come ogni anno, il servizio ha già preso avvio nella giornata di ieri” fa sapere l’assessore Gabriella Sgrò “Un servizio di refezione garantito senza affidamento a ditte esterne che ci consente di offrire alla scuola una mensa sana e cucinata in loco. Ringrazio, il nostro personale, guidato dall’infaticabile sig. Palazzolo, che organizza sempre tempestivamente il servizio, nonostante le mille difficoltà, il RUP, Mimmo Reitano, il presidente del consiglio, Marco Puglisi, e l’assessore Salvatore Civello, per aver seguito i lavori di ristrutturazione completati in tempi record.”