Patti: manca il numero legale in consiglio comunale, consiglio rinviato ad oggi; la protesta dell’opposizione

Nemmeno in seconda convocazione ieri sera si è raggiunto il numero legale per consentire al consiglio comunale di Patti di discutere e poi deliberare sulle mozioni riguardanti l’interruzione autostradale tra Patti e Brolo e sulla possibilità di essere esentati dal pagamento del pedaggio per questa interruzione. Ieri, pur in assenza del numero legale e per la presenza del presidente e direttore generale del Cas Filippo Nasca e Franco Fazio e dei sindaci di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea Salvatore Cipriano, Giuseppe Laccoto e Giusy La Galia, il presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi ha proceduto comunque alla discussione del punto sull’interruzione autostradale.

Ad apertura di seduta i quattro consiglieri di opposizione, Mauro Aquino, Giorgio Cangemi, Antonina Costanzo e Maria Pollicita, per protesta, sono rimasti fuori dall’aula. Il consiglio comunale proseguirà oggi e basteranno sei consiglieri per deliberare.