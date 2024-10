Mirto – La presentazione del libro “Da Casale a Principato” dell’autrice Lucia Scalia

Si è tenuta sabato presso il “Museo della moda e del costume” di Mirto la presentazione del libro “DA CASALE A PRINCIPATO” L’antica Storia Di Mirto dalle carte d’Archivio di Lucia Scalia, un’opera che ha suscitato grande interesse tra i presenti grazie al suo approfondito lavoro di ricerca sulle radici storiche del borgo.

Durante l’incontro, l’autrice ha descritto il suo meticoloso lavoro di recupero di documenti d’archivio e testimonianze, raccontando la storia di Mirto, dalle sue origini medievali fino al periodo in cui il borgo ha ottenuto il titolo di Principato. Scalia ha sottolineato l’importanza di preservare il patrimonio storico e culturale del paese, affinché le nuove generazioni possano comprendere e valorizzare ciò che i loro antenati hanno costruito.

Il Sindaco Maurizio Zingales ha espresso il suo orgoglio per il progetto, definendo il libro una “testimonianza fondamentale” per la comunità, capace di rinnovare il senso di appartenenza al territorio. Anche l’Assessore Donatella Sgrò ha evidenziato come questo lavoro rappresenti uno strumento prezioso per riscoprire e valorizzare le tradizioni locali, oltre a essere un punto di partenza per futuri progetti culturali e turistici.

Maria Vitale