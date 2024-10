Caronia, Alessandro Magistro riorganizza il gruppo politico e si prepara alle prossime amministrative

A Caronia si muovono già i primi passi in vista della prossima tornata elettorale.

Alessandro Magistro, da anni impegnato nel ruolo di assistente parlamentare e oggi imprenditore digitale, ha annunciato l’avvio di un percorso comune con l’obiettivo di evitare la frammentazione. Magistro aveva sostenuto, all’ultima tornata elettorale, il candidato a sindaco Giuseppe Cuffari, detto Maria Paola, imprenditore, recentemente scomparso.

“Basta alle 3 o 4 liste, i cittadini sono pressati tra i parenti e gli amici candidati in molteplici liste. Va bene il principio di libertà e partecipazione politica, ma in un comune con un numero così piccolo e con pochi di abitanti è una danno da evitare in tutti i modi” dice Magistro. “Il gruppo che sta per avviarsi lavorerà verso il dialogo totale con il fine di unire ed evitare protagonismi inappropriati e fuori dagli schemi.”