Capo d’Orlando – Un successo la prima edizione del “Beer Fest” – VIDEO

Nel week end appena passato Capo d’Orlando ha fatto da cornice alla prima edizione del Beer Fest. Un evento che ha portato lo spirito delle feste tirolesi in piazza Matteotti, il cuore della città. Due giorni intensi, vissuti tra birra di qualità, panini gustosi e musica coinvolgente, hanno animato la piazza, attirando centinaia e centinaia di visitatori dai centri vicini e persino da località più lontane.

La scelta della musica è stata particolarmente apprezzata, contribuendo a mantenere alto l’entusiasmo dei partecipanti per tutta la durata del festival.

Band dal vivo e DJ set si sono alternati sul palco, creando un perfetto mix di sonorità che ha reso la festa un’esperienza coinvolgente.

L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dallo staff diretto da Roberto Ricciardello, è stata uno dei punti di forza dell’evento.

L’evento, in questa sorta di edizione “zero”, ha gettato già le basi per un suo futuro, per una manifestazione che si candida a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle feste di Capo d’Orlando, dimostrando che la voglia di stare insieme e divertirsi è più viva che mai. L’appuntamento alla prossima edizione con l’obiettivo di renderla ancora più grande e coinvolgente.