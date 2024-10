Capo d’Orlando – Raduno e passeggiata in mountain bike al bosco dell’Amola

Si è tenuto domenica 13 ottobre a Capo d’Orlando il secondo evento rivolto al mondo degli amanti della MTB, dedicata a grandi e piccini.

Un gran numero di appassionati si è recato presso il bosco dell’Amola, per passare qualche ora in compagnia.

“Un ringraziamento ad Andrea e Francesco – scrivono gli organizzatori – che grazie alla loro passione, hanno messo in piedi un evento a titolo completamente gratuito. Un ringraziamento va ai familiari ed amici per il loro supporto e la loro presenza. Un abbraccio virtuale alla Nebrodi off road per il supporto logistico.

Un grazie al Main sponsor Finanza-agevolata.eu, ma anche agli altri sponsor, che, grazie ai quali, hanno permesso la creazione dell’evento stesso. Grazie al sindaco del comune di Naso Gaetano Nanì ed ai vigili che hanno messo in sicurezza il percorso e grazie anche al comune di Capo d’Orlando ed al Sindaco Franco Ingrillì.

Grazie a chi ci ha fatto compagnia, salendo a piedi per la fontana Sireta. Ma il nostro più sincero grazie lo diciamo a tutti quei ciclisti che la scorsa domenica hanno tolto 3 ore dai loro allenamenti e dalle loro uscite, per poter essere presenti alla nostra seconda passeggiata nel bosco di Amola, coinvolgendo un numero di persone, che è andato oltre le nostre aspettative: oltre 100, con la presenza di numerosi bambini.”