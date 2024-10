Promozione girone B: Orlandina-Monforte 4-2

Nel campionato di promozione girone B, l’Orlandina ritrova la vittoria contro il Monforte.

Una vittoria per 4 a 2 che porta morale, dopo la sconfitta in casa dell’Aluntina per 4-1, contro una Monforte che sulla carta avrebbe dovuto occupare la zona di alta classifica ma non riesce ad esprimere il proprio potenziale sul campo, solo 4 i punti nelle 5 partite disputate in campionato.

Sono 10 invece i punti dell’Orlandina che prova a rimanere nella zona alta della classifica. Con davanti un Messana che viaggia a punteggio pieno, 15 punti, Città di Villafranca, Citta di Mistretta a 13 e San Fratello Acquedolcese 12 punti.

Passando alla partita è l’Orlandina a trovare il vantaggio al 25esimo con Iuculano, che in area trova il gol di sinistro su assist dalla destra di Giaimo. Monforte che trova subito il pari al minuto 29 con Dall’Oglio che su calcio d’angolo segna di testa.

Un minuto dopo è di nuovo l’Orlandina a trovare il gol sempre con Iuculano che in mezzo trova il tocco sotto del 2-1. Al minuto 34 è Errante con un destro a giro a prendersi il pareggio, la palla tocca il palo alla destra di Scinaldi e si insacca in rete.

Il secondo tempo inizia ancora con un gol di Iuculano, che al minuto 50 dopo una serie di batti e ribatti insacca il 3-2. Al minuto 59 è Ceraolo a trovare il definitivo 4-2 con un tuffo di testa in area avversaria.

L’Orlandina affronterà in casa il San Fratello Acquedolcese mercoledì 16 Ottobre 2024, per il ritorno di Coppa Italia, andata persa per 2-1 in casa ospite.