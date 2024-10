Mistretta, dopo 4 anni l’immobile dell’asilo di Via Gramsci è tornato ai bambini

E’ tornato nella piena fruibilità dei bambini, per i quali era stato costruito, l’immobile dell’asilo comunale di Via Gramsci a Mistretta. La struttura nel 2020, durante la pandemia da covid 19 ed in sospensione del servizio, era stata destinata ad ospitare, in alcuni locali gli uffici USCA dell’Asp, con una convenzione valida fino a dicembre 2021. Il serivizio era quindi rimasto sospeso e a lungo reclamato anche da alcune mamme, fino al 2022 in quanto i locali non erano ancora disponibili. Per l’anno scolastico 2023/2024 le iscrizioni erano state, invece, troppe esigue, ma nel frattempo l’amministrazione comunale, guidata da Tatà Sanzarello, è riuscita ad ottenere importanti finanziamenti per una migliore gestione sia del servizio che dell’infrastruttura. 163 mila euro, distribuiti in tre anni, arrivano dall’assessorato regionale Famiglie e politiche sociali, 43 mila euro sono stati messi a disposizione dall’Assessorato all’Istruzione e 23 mila sono stati impegnati dal Comune, attingendo al fondo solidarietà comunale FSC 2024.

L’immobile, per il quale recentemente è stato rinnovata anche la certificazione di prevenzione incendi, questa mattina, alla presenza del primo cittadino Tatà Sanzarello e di tutta la giunta, è stato consegnato ai piccolo utenti e ad i genitori con una piccola cerimonia di inaugurazione. I piccini, grazie ai nuovi arredi e ai percorsi didattici improntati al benessere del bambino, hanno trovato un ambiente accogliente e commisurato alle loro esigenze. La gestione è stata affidata, con procedura negoziata senza bando, con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, alla cooperativa Sociale Arca Onlus, che si occuperà anche della mensa.

Intanto a Mistretta questa mattina è partito anche il servizio mensa esterno dedicato ai 75 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia dei plessi Matteotti e Verga