Messina: il Gruppo “Caronte & Tourist” presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023

Non sono certamente i freddi numeri a rappresentare l’attività ed il lavoro di un’azienda, ci sono altri elementi importanti che coinvolgono il territorio e soprattutto, le persone che, a vario titolo, sono parte integrante di un processo fatto di inclusione, sostenibilità e solidarietà.

Il Gruppo “Caronte & Tourist” attività economica più importante di Messina, oltre ai 1200 dipendenti può vantare rapporti di collaborazione e partenariato con enti e associazioni che operano in ambito sociale.

Un bilancio di sostenibilità 2023 composto da 7 capitoli; il primo dedicato a presentare il gruppo, la storia, la mission, la governance, per poi occuparsi degli aspetti legali alla sostenibilità, alla performance economica, all’attenzione verso l’ambiente; Tre capitoli dedicati ai passeggeri elemento indispensabile dell’attività del gruppo, al capitale umano verso il quale sono stati messi in atto tutti gli interventi necessari per accrescere la loro preparazione e professionalità. Fondamentale anche l’aspetto della sicurezza sul posto di lavoro al quale il gruppo Caronte & Tourist ha profuso impegno e risorse economiche per assicurare a tutti i dipendenti cura per la salute, adeguate condizioni ambientali. Per ultimo ma non meno importante il legame che Caronte & Tourist ha sempre avuto con il territorio; contributi per la crescita della cultura, dello sport, delle iniziative di carattere sociale e, grande collaborazione con la comunità scientifica.

Luogo scelto per presentare il bilancio di sostenibilità il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca proprio perché la casa di tutti i messinesi. Tantissime le autorità civili, militari e religiose presenti: tra tutti il sindaco Federico Basile, la Prefetta Cosima Di Stani, il Questore Annino Gargano, il Vescovo Ausiliare Cesare Di Pietro, la Rettrice Giovanni Spatari e i rappresentanti dell’arma dei Carabinieri, della Polizia Di Stato e della Guardia di Finanza. Diversi esponenti del mondo accademico, sindacale e dell’associazionismo. Rispettando l’impegno assunto dal Gruppo Caronte & Tourist tutti gli interventi sono stati tradotti in Lingua dei Segni Italiana. Il Bilancio di Sostenibilità 2023 è stato redatto dal gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con i consulenti esperti di Deloitte.

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare che “il Gruppo Caronte & Tourist presentando il Bilancio di Sostenibilità, ha voluto mostrare una realtà fatta di numeri, e soprattutto del lavoro di tante persone”. Ricordando la sua principale attività lavorativa, Basile ha rammentato che “il bilancio di sostenibilità è figlio del bilancio sociale che evidenzia una realtà fatta soprattutto di interventi rivolti al territorio”.

Il sindaco ha “manifestato la sua piena soddisfazione per il fatto che il Gruppo Caronte & Tourist abbia deciso di presentarlo nella casa comunale”; la città ha bisogno di tutte le presenze, ha concluso Basile, “di chi sta al tavolo della presidenza e di quelli che stanno seduti nelle sedie riservate al pubblico perché entrambi sono parte integrante della comunità cittadina che rappresenta l’identità, la storia, il passato ed il presente”.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Pietro Franza ha evidenziato il fatto che “il Bilancio di Sostenibilità è la raffigurazione più vera del nuovo modello organizzativo voluto da Caronte & Tourist; valorizzazione del rapporto tra cliente e azienda; il personale impegnato, pronto a dare risposte adeguate e tempestive, risolvendo i problemi semplici o più complicati che siano”. Il Cliente, ha affermato Pietro Franza “è l’elemento centrale della politica commerciale dell’azienda la quale, grazie all’esperienza acquisita, ha adottato interventi specifici rivolti ai passeggeri”. Franza ha concluso il suo intervento evidenziando il fatto che “nel 2023 il Gruppo Caronte & Tourist ha assicurato servizi regolari nel 97% dei casi”.

Vincenzo Franza Amministratore Delegato di Caronte & Tourist Isole Minori ha dichiarato che “l’azienda cresce, va avanti, migliora anche perché ha saputo costruire delle basi solide che sono frutto soprattutto del passato ma guardando con consapevolezza e responsabilità al futuro”. Vincenzo Franza ci ha tenuto a sottolineare che “loro non sono “armatori ma traghettatori”, il loro lavoro è stato incentrato soprattutto nel far traghettare le persone in modo sicuro e confortevole”. Oggi, ha detto Vincenzo Franza, “il Gruppo è presente in tutta la Sicilia, ma anche all’isola della Maddalena, all’Elba e se l’unione europea lo consentirà, ci sarà anche una presenza in Croazia”. Un occhio attento, ha proseguito Vincenzo Franza “è stato dedicato alla salvaguardia dell’ambiente ed alla sostenibilità; il Gruppo vanta navi non inquinanti, un domani non troppo lontano, sicuramente verranno utilizzati anche bio gas”. Ancora, Franza “ha parlato della grande innovazione tecnologica presente nel Gruppo, biglietti smaterializzati, continuo controllo elettronico dello Stretto e, attenzione all’I.A. per utilizzarla con finalità positive e valide senza prevaricare le persone ma collaborando ed aiutandole”. Infine, Vincenzo Franza “ha voluto ricordare l’attenzione che il Gruppo riserva al mondo del volontariato”.

L’intervento di Lorenzo Matacena, vicepresidente del Gruppo Caronte & Tourist “è stato incentrato sugli aspetti legati ai cambiamenti climatici che stanno influenzando in maniera significativa, tutti gli elementi economici e sociali”. Il Gruppo ha affermato Matacena, “soprattutto al suo interno, ha adottato modelli di comportamento rispettosi dell’ambiente, riciclando materiali ed effettuando una precisa raccolta differenziata oltre che ponendo grande attenzione al risparmio energetico”.

Tiziano Minuti HR Manager del Gruppo “ha voluto ricordare che il Gruppo Caronte & Tourist ha sempre avuto grande rispetto per la “diversità” che, nella maggior parte dei casi, rappresenta un vantaggio strategico, un fattore di arricchimento e un’apertura culturale”. Proprio guardando a queste specificità, ha concluso Minuti, “Caronte & Tourist ha sempre guardato all’ambiente di lavoro come un luogo inclusivo, dove fondamentale è la collaborazione di tutti”.

A rappresentare il mondo dell’associazionismo sono intervenuti anche la presidente del CIRS, Maria Celeste Celi, il presidente di Arcigay, Rosario Duca e la Dirigente dell’ITS Academy di Catania, Brigida Morsellino.

Dando uno sguardo a ciò che rappresenta il Gruppo Caronte & Tourist saltano subito agli occhi le 29 navi, i 6 milioni e mezzo di passeggeri trasportati, 2 milioni e trecento mila automobili ospitate all’interno delle navi, 700 mila mezzi commerciali trasportati, 15 isole collegate, 244 milioni di ricavo e imposte versate in una percentuale che fanno del Gruppo il secondo contribuente in Sicilia tra le aziende private. Tantissime le certificazioni di qualità. Al personale sono state riservate 10.833 ore di formazione, inoltre 31 milioni sono stati destinati a borse di studio per giovani neodiplomati e neolaureati di Sicilia e Calabria.