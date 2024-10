Barcellona Pozzo di Gotto: la sala convegni dell’ex Pescheria di via Longo sarà intitolata a Felice Alessandro Giunta

L’amministrazione Calabrò ha deliberato l’intitolazione della sala convegni dell’ex Pescheria di via Longo alla memoria di Felice Alessandro Giunta, il quindicenne di Barcellona Pozzo di Gotto colpito a morte da un coetaneo con un atto di bullismo il 15 ottobre del 2005.

Il provvedimento, voluto dall’assessore alla Toponomastica Viviana Dottore e dall’amministrazione Calabrò vuol essere un modo per ricordare Felice Alessandro Giunta ed un monito contro ogni forma di violenza giovanile.

La scomparsa prematura e violenta di Felice è una tragedia per la sua famiglia e per tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. La memoria del nostro concittadino deve essere occasione di riflessione profonda sul significato della vita, sui valori e sulla condizione dei giovani, costante monito ad adoperarsi per conoscere nel profondo i nostri figli e le loro aspettative e a contenere e rimuovere le fenomenologie del disagio giovanile.

L’intitolazione della sala convegni è stata deliberata dopo aver sentito la famiglia Giunta ed è stato scelto appositamente un luogo che oggi è punto di ritrovo, di socializzazione e di condivisione per i giovani di Barcellona.

L’amministrazione Calabrò oltre all’intitolazione della sala supporta e sostiene le iniziative della famiglia in ricordo di Felice Alessandro e in programma sia oggi, lunedì 14 ottobre con il torneo di calcetto nella parrocchia di San Francesco di Paola che domani, martedì 15, nell’anniversario della sua uccisione con la Celebrazione Eucaristica alle 19 nella Chiesa di San Francesco di Paola. La cerimonia d’intitolazione della sala convegni dell’ex Pescheria sarà a fine ottobre.