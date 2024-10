Messina: da Piazza Lo Sardo il via della terza edizione dei Giochi senza Quartiere

Manifestazione fortemente voluta dalla Giunta Basile,

sostenuta dall’assessora alle politiche giovanili Liana Cannata, insostituibile l’apporto della Messina Social City.

Giunti alla terza edizione, da Piazza Lo Sardo hanno preso il via i “Giochi senza Quartiere 2024”, iniziativa che ha sempre trovavo il consenso e la partecipazione dei cittadini i quali, hanno voglia di sentirsi protagonisti e sentono forte senso di comunità.

La piazza, già ai tempi dell’agorà greca a del foro romano, era il luogo degli incontri, delle discussioni, centro della politica e delle attività economiche e commerciali. La piazza è il cuore della città, del divertimento, delle feste, dei giochi. Il brusio della piazza allarga il cuore, accresce la socialità.

I giochi senza quartiere consentono di riscoprire i valori della solidarietà, del rispetto per le persone e perché no, la sana competizione per primeggiare, per essere gli abitanti della municipalità che potrà fregiarsi del titolo di vincitrice.

I Giochi senza Quartiere accrescono il sentimento di appartenenza, il bisogno di ciascun individuo di sentirsi pienamente membro della collettività sia sotto l’aspetto sociale, culturale, territoriale; una vera inclusione non solo a parole ma attraverso il coinvolgimento. Essere partecipe migliora l’umore, esalta il senso di appagamento, mette da parte gli elementi di esclusione.

I giochi senza quartiere 2024 vedranno protagonisti ragazzi e giovani di età compresa tra gli 8 e i 35 anni, anche gli adulti potranno godersi momenti di svago e di piacevole incontro.

Tanti i giochi che metteranno a confronto i rappresentanti delle sei municipalità; tiro con l’arco, percorsi ad ostacoli, calcio, surf, acchiappa la talpa, trottola, lancio ad anelli, e tanto, tanto altro.

Novità della terza edizione i gonfiabili rappresenteranno elemento di attrazione soprattutto per i più piccoli che, accompagnati dalle loro famiglie, faranno sentire il loro entusiasmo e la loro vitalità.

Dopo Piazza Lo Sardo, Giochi senza Quartiere si sposteranno al Parco Urbano di Camaro, protagonista la terza municipalità, detentrice del titolo conquistato nella scorsa edizione. Domenica 13 ottobre la mattina, la location sarà Villa Sabin appartenente alla quinta municipalità. Nel pomeriggio in campo scenderà la sesta municipalità che si incontrerà all’anfiteatro di Sperone Ovest. La mattina di sabato 19 ottobre presso la scuola Catalfamo al Villaggio Cep, toccherà alla seconda municipalità cimentarsi con i giochi. Nel pomeriggio la manifestazione sarà ospitata nel piazzale di fronte la Chiesa di Galati Marina nella prima municipalità.

Per la finale il luogo scelto è quello di Villa Dante che il 26 ottobre alle ore 16, decreterà il vincitore della terza edizione dei Giochi senza Quartiere. La Municipalità che avrà ottenuto il punteggio più alto, si aggiudicherà il trofeo da esporre nella propria sede istituzionale, fino al giorno dell’inizio della prossima edizione.