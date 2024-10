Mazzarrà Sant’Andrea: disastro ambientale in contrada Zuppà, inchiesta per ventidue indagati

Sono ventidue gli indagati tra ex vertici di Tirrenoambiente, amministratori ed ex amministratori di Mazzarrà Sant’Andrea, ex tecnici comunali e dirigenti regionali, liquidatori della società e poi la società stessa, nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’impianto dei rifiuti di Mazzarrà Sant’Andrea, la cui titolarità era dell’ex sostituto procuratore della dda di Messina Rosanna Casabona.

Tra i reati contestati la gestione illecita dei rifiuti in contrada Zuppà, realizzando l’ampliamento della discarica, l’avvelenamento delle acque di falda, l’omessa procedura della bonifica del sito, disastro ambientale per fatti contestati fino al 2014, poi nel 2015 e 2023.

Di questo si è discusso seppur per poco tempo al Tribunale di Messina, in cui si era iniziata l’udienza preliminare. Numerose le richieste di costituzione di parte civile, tra cui quella del comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Per questioni procedurali il gup Salvatore Pugliese ha disposto il rinvio dell’udienza al 13 dicembre prossimo.