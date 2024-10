Calcio, tutti gli appuntamenti di questo fine settimana. Spicca il derby Gioiosa-Milazzo in Eccellenza

E’ già iniziato il weekend calcistico con il Friday Night del Provinciale, con l’Acr Messina che pregusta il colpaccio contro i granata, ma al fotofinish il sogno svanisce e il pari sa di beffa. Da Lunedì testa bassa e pedalare con il pensiero rivolto al Monopoli che arriverà, Domenica 20 allo Scoglio. Intensissimo il fine settimana in quarta serie, con quattro derby siculi al via.

In trasferta le due messinesi, al Liotta la Nuova Igea Virtus, al cospetto del Licata zoppicante, all’Aci Galatea il Città di Sant’Agata dopo l’exploit di Domenica scorsa.

Gli altri due match fratricidi si materializzeranno al Gaeta di Enna, arriveranno le aquile Iblee e al Falcone Borsellino di Paternò dove il Castrum Favara cercherà punti preziosissimi. Incandescente lo scontro del De Simone tra Siracusa e Reggina, sfizioso quello tra Vibonese e Sancataldese, appetitosi gli incroci siculo campani tra Nissa Pompei e Akragas Scafatese.

Quinto turno in Eccellenza Girone B, con le messinesi in cerca di conferme. Elettrizzante l’anticipo del Vasi, tra Gioiosa e il Milazzo capolista, sabato di campionato anche per la Nebros contro il Real Siracusa in difficoltà. Domenica tra le altre, turno interno per la Jonica al cospetto della mina vagante Città di Avola e secondo turno esterno per la Rosmarino contro il Mazzarrone, sperando di segnare il primo gol stagionale e racimolare punti pesanti.

Programma niente male anche quello di Promozione Girone B, tre gli anticipi odierni, con la Messana che riceve l’Aluntina, galvanizzata dalla prima vittoria stagionale, al Latteri Scaffidi, cerca continuità il San Fratello Acquedolcese contro la Santangiolese ferita e a chiudere il Città di Villafranca proverà a domare l’Atletico Messina proprio all’Ambiente Stadium. Domenica a caccia della prima vittoria interna, il Città di Galati contro l’ostica Valdinisi, il Sant’Alessio contro la Nuova Rinascita e la Pro Mende contro il Città di Mistretta, ancora in trasferta.

Quadro chiuso dallo stuzzicante match in terra paladina tra l’Orlandina e il Monforte VDM.Il mosaico del secondo weekend di Ottobre si chiude con la Prima Categoria Girone C, oggi un solo anticipo sulle rive del Longano, la Futura, tra le capoliste affronta la Nuova Azzurra, ancora a quota zero.

Domenica pokerissimo di gare con le altre tre capoliste in trasferta, aria di derby al Vasi, con il Comprensorio che ospita la spumeggiante Mamertina, il Pro Falcone a punteggio pieno, farà visita alla Folgore Milazzo e dulcis in fundo l’Or sa affronterà l’ostica trasferta di Furnari contro lo Stefano Catania. Negli ultimi due match, il Sinagra cerca la prima vittoria, in casa contro il Melas, mentre Lipari e Sfarandina in terra eoliana proveranno a superarsi e agguantare la prima vittoria stagionale. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo del calcio dilettantistico: lunedì tutti i gli highlights e i commenti all’interno de “La Tribuna Sportiva” su AM

Articolo di Fabio Todaro