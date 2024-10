Regione, contrasto al caro mutui per le imprese. Pubblicato l’avviso su Irfis FinSicilia

Un sostegno pari al 30% degli interessi su mutui e finanziamenti relativi al 2023, fino ad un massimo di 10 mila euro. E’ questa l’entità dell’agevolazione pensata dal governo regionale per le imprese siciliane in affanno.

Da oggi le aziende dell’Isola potranno visionare sul sito Irfis FinSicilia regole e requisiti contenuti nell’avviso pubblico per chiedere le agevolazioni contro il caro mutui. Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 novembre, sull’apposita piattaforma messa a punto dalla finanziaria regionale. Non un click day, ma una e vera e propria procedura selettiva: la piattaforma, infatti, chiuderà il 12 dicembre, poi sarà il momento della valutazione delle istanze. Le risorse, con plafond da 45 milioni di euro, saranno erogate a chi ne avrà diritto, entro il primo trimestre del 2025. Il relativo decreto dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino ha attivato la misura voluta dal governo Schifani, dopo la condivisione con l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo.

Necessario per accedere possedere almeno una unità operativa nel territorio siciliano e aver pagato, entro il 31 marzo 2024, le rate scadute nel corso del 2023 per finanziamenti, per investimenti o fabbisogno di capitale circolante, erogati da banche o intermediari finanziari e in essere al primo gennaio 2024. L’aiuto, come detto, sarà calcolato nella misura del 30 per cento dell’ammontare degli interessi pagati e comunque entro il limite complessivo massimo di 10 mila euro. Nella valutazione delle istanze saranno presi in considerazione il valore del tasso nominale applicato sull’ultima rata del finanziamento scaduta nel 2023 e l’ammontare degli interessi oggetto di richiesta di contributo. Priorità alle imprese con sede legale in Sicilia.

Attenzione! Saranno escluse le aziende che non hanno denunciato estorsioni o episodi di usura subiti negli ultimi 3 anni. Il provvedimento punta ad abbattere l’aumento degli interessi dei mutui a tasso variabile subìto dagli imprenditori isolani e prende spunto dal successo della misura contro il caro mutui riservato nei mesi scorsi alle famiglie dell’Isola, insieme al quale costituisce misura per mitigare gli effetti dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita.