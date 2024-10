Messina: presentata la pedalata cicloturistica “Sulle strade dello Squalo”

Un’iniziativa interessante che vuole rendere omaggio ad uno degli atleti più famosi ed importanti di Messina: Vincenzo Nibali.

Più volte vincitore del Giro d’Italia, successo anche al Tour de France, alla Vuelta di Spagna; due volte primo ai Campionati Italiani, trionfo alla classicissima Milano-Sanremo, e due vittorie al Giro di Lombardia e alla Tirreno-Adriatico.

Un campione dalla grande umanità, non si è mai nascosto dietro gli allori, è stato sempre vicino e disponibile con i suoi tifosi e, spesso ha pedalato anche con gli amatori incontrati nelle strade della sua Messina. La sua vita dedicata al ciclismo, lo “squalo”, lo pseudonimo con il quale era conosciuto per le strade di tutto il mondo è stato un atleta combattivo, fantasioso, pronto a fare anche da gregario quando qualche compagno di squadra era in fuga.

L’ASD Bici e Bike insieme al team Nibali ha organizzata la pedalata cicloturistica “Sulle strade dello Squalo”, presentata stamani a palazzo Zanca alla presenza dell’assessore allo sport Massimo Finocchiaro, al presidente di ASD Bici e Bike Silvano Martella insieme a Enzo Rizzo e Giacomo Ingrao.

Martedì 15 ottobre alle ore 10,00 circa , partenza da Piazza Unione Europea dopo che Nibali, insieme a tre altri grandi ciclisti che con lui hanno combattuto per giungere primi al traguardo, Maurizio Fondriest, Domenico Pozzovivo e Raffaello Ferrara saranno sbarcati dalla MSC World Europa.

Gara non agonistica, avrà la particolarità di far ammirare a tutti i partecipanti, le bellezze di Messina; una volta giunti sui Colli San Rizzo, i meno esperti potranno anche gustarsi le specialità gastronomiche tipiche e famose in tutto il mondo. I ciclisti più preparati, proseguiranno la loro pedalata fino a raggiungere Dinnamare.

Grande attenzione verso questo tipo di iniziative, ha dichiarato l’assessore Massimo Finocchiaro perché, “lo sport è soprattutto seguire uno stile di vita sano”. A questo, ha proseguito Finocchiaro, “si aggiunge una mobilità non inquinante, sostenibile, che consente di vedere ed ammirare panorami bellezze architettoniche e turistiche che valorizzato e rendono unica la città di Messina”.

Per Silvano Mantella, “la pedalata cicloturistica servirà anche a pubblicizzare lo sport della bici abbinandolo alla possibilità di seguire un percorso che dal mare giunge fino ai monti, costellato di grandi bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche”.