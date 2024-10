Il fenomeno del “cielo rosso”: la SAR illumina le Eolie e l’orizzonte fino a Cefalù

Nella serata di ieri, sopra le isole Eolie si è verificato uno spettacolo celeste raro e suggestivo, quello fotografato, da Caronia Marina, da Domenico Turrisi. Il cielo si è tinto prima di una delicata sfumatura rosata che poi è diventata sempre più “calda”.

Un fenomeno che ha ricordato quello già avvenuto a maggio sui cieli d’Italia. Questo evento straordinario, immortalato in alcune splendide fotografie, non è una vera e propria aurora boreale, ma un fenomeno noto come “Arco aurorale rosso stabile” (SAR), dall’inglese “Stable Auroral Red-arc”.

Il SAR è un fenomeno atmosferico raro e affascinante, spesso confuso con le aurore rosse, ma di natura differente. Si verifica nell’alta atmosfera, a una quota compresa tra i 300 e i 400 chilometri, ed è causato dall’eccitazione dell’ossigeno atomico. Questo processo si innesca all’interno delle “fasce di Van Allen”, anelli invisibili di particelle cariche che circondano la Terra, trattenute dal suo campo magnetico.

Il fenomeno è collegato a disturbi nel campo magnetico terrestre, che possono essere innescati da tempeste solari, come quelle che si sono verificate la scorsa settimana. Quando un flusso significativo di particelle cariche proveniente dal Sole interagisce con il campo magnetico terrestre, le fasce di Van Allen si abbassano di altitudine, scendendo fino a entrare in contatto con l’atmosfera. A questo punto, le particelle trasferiscono energia termica all’ossigeno, provocando la caratteristica emissione di luce rossa che forma gli “archi” nel cielo.

Un fenomeno raro e suggestivo

A differenza delle più conosciute aurore boreali, che si manifestano generalmente a latitudini elevate e mostrano una varietà di colori, i SAR sono più rari e si distinguono per il loro colore prevalentemente rosso. Sebbene non siano visibili tanto frequentemente quanto le aurore polari, la loro presenza è sempre legata all’attività solare, rendendo questi spettacoli naturali un riflesso dei complessi fenomeni che avvengono nello spazio e nell’interazione tra il Sole e la Terra.

Questi eventi, pur essendo scientificamente diversi dalle tradizionali aurore, rimangono momenti di grande fascino per chi ha la fortuna di osservarli. La comparsa di un SAR sopra le Eolie ci ricorda la straordinaria bellezza e complessità del nostro pianeta e delle forze invisibili che lo avvolgono.

Che si tratti di un’osservazione rara o un fenomeno destinato a ripetersi, la SAR ha regalato alle isole un cielo da sogno, trasformando per una notte l’orizzonte in un quadro di colori rosati e sfumati, difficili da dimenticare.