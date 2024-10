Messina: annullati provvedimenti di espulsione dall’Italia emessi a carico di un extracomunitario

Quei provvedimenti di espulsione sono illegittimi e vanno annullati. Così ha deciso il giudice di pace di Messina Maria Angela Caputo, che ha azzerato il decreto di espulsione emesso il 9 settembre scorso dal Prefetto di Messina nei confronti di un cittadino tunisino.

L’extracomunitario, difeso dall’avvocato Michele Mondello, oltre a contestare il decreto di espulsione prefettizio, ha presentato opposizione all’ordine di applicazione delle misure alternative al trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri emesso dal Questore di Messina.

L’avvocato Michele Mondello, nel sostenere la difesa dell’extracomunitario, ha evidenziato l’irragionevolezza e l’illegittimità dei due provvedimenti, la violazione delle regole europee in tema di proroga del visto e la mancata o insufficiente motivazione del provvedimento di espulsione.

Dai fatti oggetto del processo è emerso che l’extracomunitario era entrato legalmente in Italia il 26 maggio scorso dalla frontiera marittima di Palermo ed era in possesso di visto di ingresso rilasciato nell’ambito delle “quote flussi 2022” per lavoro subordinato dal Consolato generale d’Italia di Tunisi il 24 gennaio 2024, con validità 120 giorni, dall’ingresso effettuabile il 26 gennaio scorso all’8 febbraio del prossimo anno.

Per il resto, ha scritto il giudice nella sentenza, la vera ragione del provvedimento di espulsione non è stata evidenziata nel provvedimento del Prefetto; scaturirebbe dall’omessa presentazione, prevista dal testo unico sull’immigrazione, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia presso lo sportello unico immigrazione, per procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno del datore di lavoro oppure per ottenere il nulla osta in attesa di occupazione.

Per il giudice il termine di otto giorni non è perentorio e dalla norma in esame si può ritenere che si possano godere di termini più ampi per ottenere un’occupazione lavorativa. Per il giudice l’extracomunitario aveva un visto di ingresso valevole fino all’8 febbraio del prossimo anno e poi un operatore economico della provincia di Messina si era anche dichiarato disponibile ad assumerlo al lavoro dal 12 settembre scorso. Da qui sono stati annullati sia il decreto di espulsione disposto dal Prefetto che l’ordine del Questore.