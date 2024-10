Al via il bando per il Concorso Ripam: 663 assunzioni in Sicilia, tra Regione e Comuni

Sono 663 i posti in Sicilia previsti dal bando di concorso Ripam per l’assunzione di 2.200 funzionari nelle Regioni del Sud, “per migliorare l’impiego dei fondi europei”.

Il bando è organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e interessa le amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

La quota maggiore di personale andrà alla Regione siciliana: 36 esperti in economia e statistica; 10 tecnici, 8 informatici-digitali; 8 nel profilo ecologico-ambientale.

Tutti gli altri posti nelle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, nei Comuni capoluogo di provincia e in diversi comuni dell’Isola.

Altri 71 unità sono destinate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: 37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario; 10 unità con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici; 24 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico di cui 5 unità con competenze statistiche e 19 unità con competenze tecniche.

Le candidature sono aperte dall’8 ottobre 2024 e si chiuderanno il 7 novembre 2024. In generale, le procedure concorsuali si concluderanno entro la fine del 2024 e i vincitori parteciperanno a un percorso di formazione focalizzato sulle politiche di coesione, in modo tale da essere pienamente operativi dalla primavera del 2025.

Il bando è stato pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”.

Qui il BANDO completo.

Qui per inviare la candidatura.