Torrenova, al via oggi la prima edizione della Mostra Ornitologica Nazionale “Nebrodi Bird Show”

Si è aperta oggi la prima edizione della Mostra Ornitologica Nazionale “Nebrodi Bird Show” nei locali del Centro Sociale di Piazza Autonomia di Torrenova, organizzata dall’Associazione di Ornitologica dei Nebrodi, guidata dal presidente Gino Lanza, con patrocinio del Comune di Torrenova e il Raggruppamento Ornitologico Siciliano e la speciale collaborazione con il centro didattico, interattivo e naturalistico Falconeria Artigli del Re di Santa Lucia del Mela e con il Club Diamante Codalunga & Poephila di Sirone, in provincia di Lecco.

Oltre 1.700 le specie che gli allevatori iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani nella giornata di oggi potranno iscrivere alla mostra-concorso, che prevede una vera e propria selezione, che si svolgerà nella giornata di domani giovedì 10 ottobre, con relativa premiazione. La mostra sarà poi inaugurata ed aperta al pubblico sabato 12 ottobre dalle 9 alle 19 e domenica 13 ottobre dalle 9 alle 16.30. Durante la manifestazione, oltre a poter vedere da vicino le varie specie avifaunistiche che partecipano alla mostra, i visitatori potranno ammirare anche alcuni esemplari di rapaci, grazie alla presenza dei Falconieri dell’associazione luciese Artigli del Re.

L’Associazione Ornitologica dei Nebrodi, fondata nel 2023 è nata con l’intento di riunire gli allevatori e gli amatori dell’avifauna, incoraggiare e incrementare l’allevamento di tutte le razze di canarini, ibridi e di uccelli indigeni, che possono essere allevati in cattività, curando nel contempo il costante aggiornamento dei soci e degli allevatori. L’associazione è stata riconosciuta ed affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani si prefigge anche di promuovere la cultura ornitologico – naturalistica presso le scuole materne e primarie del comprensorio, con le quali sono già stati avviati alcuni significativi progetti, mentre sta approntando proposte progettuali per i comuni dell’hinterland, che hanno come obiettivo il relax e il benessere dei più piccoli attraverso il contatto con le specie adatte.